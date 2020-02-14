أخبار الفن.. تطور خطير في قضية نانسى عجرم.. الجمهور يشن حملة هجوم على محمد رمضان

وفقًا لإحصائيات نشرها موقع "Social blade" فإن القناة الخاصة بنجم المهرجانات حسن شاكوش تحقق إيرادات كبيرة من المشاهدات الخيالية لأغنية بنت الجيران.
تصدر هاشتاج قاطعوا_محمد_رمضان، موقع التغريدات القصيرة تويتر، بعد قرار سلطة الطيران المدني المصري، بفصل الطيار أشرف أبو اليسر، نهائيًا، وأن القرار لا رجعة فيه، بعدما سمح للفنان محمد رمضان بالدخول إلى قمرة القيادة أثناء رحلة خاصة والتقاط مشاهد مصورة.
تعرضت زوجة الفنان سليمان عيد وابنته لحادث سير أدى إلى تهشم الجزء الأمامى لسيارتها، فيما أكد عيد أنهما بخير ولم يصبهما أى أذى.
فى تطور جديد قد يغير مسار التحقيق، أعلنت المحامية رهاب بيطار وكيل أسرة محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، أنها تقدمت بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية للجثة وقد وافق القاضي منصور على تعيينها.