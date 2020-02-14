AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد كورونا.. فيروس في مياه الشرب يصيب البرازيل

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:43 ص
فيروس - صورة تعبيرية
فيروس - صورة تعبيرية
Advertisements
ريهام قدري
قال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس، قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إن فيروس يارا هو فيروس اكتشف حديثا في مياه أحد الأنهار في البرازيل، وليس له أي مثيل بين كل الفيروسات.

وأكد سالم، أن فيروس يارا لا يصيب الإنسان أبدا، إنما يصيب فقط الأميبا الموجودة في المياه، مشيرا إلى أن الأميبا هي حيوان طفيلي ميكرسكوبي و يمكن أن تصيب الإنسان بأمراض مثل الإسهال. 

وأشار أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، إلى أن الأميبا هي حيوان طفيلي أحادي الخلية أي مكون من خلية واحدة، ويعني بالطفيلي أنه يتطفل على الإنسان ليكمل دورة حياته.

وشدد  على أن الأميبا لا تقتل وأن فيروس يارا المكتشف حديثا هو حيوان أولي بدائي من خلية واحدة ومن أعراضها الإسهال، وأن هناك أدوية متوفرة مضادة للأميبا. 

يذكر أن فيروس يارا، من أحد الفيروسات الجديدة التي اكتشفها العلماء مؤخرًا في البرازيل، في أعقاب إعلان حالة الطوارئ في العالم بسبب فيروس كورونا، مما تسبب في حالة من التشوش عالميا بعد ظهور فيروس جديد، "غامض" الذي تم جمعه من الأميبا في بحيرة اصطناعية في البرازيل أصغر بكثير من الفيروسات المعروفة عادةً بالأميبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحح معلوماتك .. البرد لا يصيب بالحساسية أو الالتهاب الرئوي .. فيديو

أيمن سالم يكشف عن الفئة الأكثر عرضة لفيروس كورونا.. و3 أعراض تظهر على المصابين به

نصائح بسيطة للوقاية من فيروس كورونا القاتل

قصر العيني في مواجهة كورونا.. ندوة بمستشفيات جامعة القاهرة الإثنين المقبل

بعد شفاء طفلة ماليزية.. حقيقة التعافي من فيروس كورونا بدون دواء

عام الأوبئة.. فيروس يارا يظهر على الساحة بعد كورونا ويحير العلماء

ترشيحاتنا

400 ألف زيارة.. تامر أمين يكشف تفاصيل مثيرة بعد حلقة أمس.. فيديو

بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ نسرين طافش مثيرة للجدل

سعودية أنفقت مليون ريال على تعليم زوجها في الخارج فرد لها الجميل بطريقة صادمة

دامت 50 عاما.. تعرف على قصة حب ميمي جمال وحسن مصطفى

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلي والمصري غدا

بسبب كوب شاي.. مضيفة طيران تتسبب في إصابة رضيعة بحروق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة ظهور ملاك في سماء بريطانيا.. صور مذهلة

سعودية أنفقت مليون ريال على تعليم زوجها في الخارج فرد لها الجميل بطريقة صادمة

عاشق الأكل المتعفن.. بريطاني يتناول وجبة سريعة بعد دفنها 14 شهرا.. شاهد