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توك شو

اخبار التوك شو.. الطيار الموقوف يوجه رسالة مؤثرة لـ وزير الطيران.. حمو بيكا: تعبت نفسيا.. وكارثة بين طلاب المدارس

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:00 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، أمس الخميس مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

هنأ الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بفوزه في الانتخابات التكميلية في مجلس النواب بدائرة الجيزة وفق المؤشرات الأولية.

انتقد الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، عنوان خبر في جريدة المساء بعنوان «صحيح صعيدي» الذي يحمل إسقاطا على ابناء الصعيد.

قال إبراهيم مجدي، أخصائي الطب النفسي، إن ما فعله الفنان محمد رمضان مع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد نشره الفيديو الخاص به أثناء وجوده في كابينة القيادة يسمى في علم النفس "غباء اجتماعي" على حد وصفه.

نفى الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، ما قاله الفنان محمد رمضان في الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن طلبه 9.5 مليون جنيه تعويضا بعد إيقافه عن ممارسة مهنة الطيران مدى الحياة.

قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، إنه متوقف عن العمل منذ 3 سنوات، موضحًا أن النقابة لا تعترف بصوته ولكن الألف من الشعب معجبون بصوته.

قال الإعلامى تامر أمين، إن أغانى المهرجانات حصلت على نسبة عالية من المشاهدات في الفترة الأخيرة.

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن سفن الدول التي لديها مواقف سياسية ضدنا تمر بدون أي مشكلة، مضيفا: "السفن التركية تمر بقناة السويس وقناة السويس محايدة".

قال الإعلامي رامي رضوان إن هناك لعبة خطيرة انتشرت فى المدارس خلال الفترة الأخيرة تثير مخاوف أولياء الأمور.

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