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مرأة

بأقل التكاليف.. بيتزا قلب للفلانتين

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تحتار كل ربة منزل ي تقديم اكلات مختلفة لزوجها للاحتفال بالفلانتين ونقدم لكي اليوم بيتزا قلب للفلانتين

المقادير
2 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
¾ كوب ماء دافئ
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
1ملعقة كبيرة سكر
1 علبه زبادى
ملح
الطريقة:
يخلط الماء مع الخميرة والسكر مع قليل من الدقيق.
تقلب جيدا بواسطة ملعقة خشبية.يغطى الاناء وتترك لتخمر10ق
ثم يضاف الزيت والزبادى والملح وباقي كمية الدقيق، وتعجن باليد حتى تصبح ملمسها ناعم.
ثم تقطع على شكل قلب، او تفرد في صينية شكل قلب.ترش الصواني بالسمولينا ، ثم توضع عجينة البيتزا. ثم تترك لتخمر10ق
تدهن بصوص البيتزا
(الصوص عبارة عن ثوم مفروم يشوح ثم صلصة طماطم وعصير طماطم وبودرة ثوم وزعتر ) ، ثم توضع الجبن المبشور ( شيدراو جودة ) ثم الموزاريلا ثم قطع رومي مدخن او لحم مدخن ، وزعتر.
تدخل الفرن حتى النضج وتقدم.
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