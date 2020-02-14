AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هذا افترى .. مرتضى منصور يطالب بتأجيل مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:24 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتأجيل مباراة فريقه مع الأهلي واصفا ضغط المباريات بـ"الافترى"، حيث سيخوض الأبيض ثلاثة مباريات في وقت قصير بين عدة دول على حد وصفه.

وقال  منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات لـ قناة "الزمالك": "تلقيت موافقة من كاف واستاد القاهرة على أن نلعب مباراة الترجي في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال يوم 29 فبراير، والأهلي "عَند" وقام بإرسال رغبته باللعب في نفس التاريخ ضد صن داونز".

وتابع : " لا نمانع اللعب يوم 29 ، سنذهب إلى الإمارات بعد السوبر الإفريقي لمواجهة الأهلي في السوبر المحلي، وبعدها نعود بعد يومين لمواجهة الأهلي في الدوري. هذا افتراء".

واختتم حديثه عن هذا الموضوع قائلا: "اللاعبون ليسوا ماكينات، هم بشر في النهاية وأريد أن أصل إلى أفضل حل".

ويستضيف ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري ابطال افريقيا، والزمالك المصري بطل الكونفدرالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد سفر بعثة الزمالك إلى قطر لمواجهة الترجي في السوبر الأفريقي

تأجيل مباراة بيراميدز.. أمير مرتضى منصور يكشف معلومات جديدة عن قمة الأهلي والزمالك

مرتضى منصور يهاجم عمرو الجنايني بسبب مباراة القمة

هجوم على الأهلي واتحاد الكرة.. تعرف على آخر تصريحات مرتضى منصور

موعد الاجتماع الفنى لمباراة السوبر الأفريقى بين الزمالك والترجى

الزمالك يتدرب على ركلات الجزاء استعدادا السوبر الأفريقي

ترشيحاتنا

متى يبدأ غسل يوم الجمعة؟

حبس سائح إنجليزي 4 أيام لتحرشه بأمين شرطة في مطار الغردقة

عنده مشاكل من الصغر.. طبيب نفسي يهاجم محمد رمضان على الهواء.. فيديو

الدولار يتراجع 10 قروش دفعة واحدة

الجوازة بـ 200 ألف.. تفاصيل ضبط شبكة زواج القاصرات في الجيزة: عقد قران قبل العدة لأثرياء العرب

أبناؤه وأحفاده 180 شخصا وعاصر ملوك السعودية.. قصة المعمر عميد سكان العالم

AdvertisementS

تردد القناة المجانية الناقلة للقاء الزمالك والترجي فى السوبر الإفريقي

مرتضي منصور يرد على أحمد عيد بعد هجومه على الأهلي

أخبار الرياضة: قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلي والمصري غدا.. تردد القناة المجانية الناقلة للقاء الزمالك والترجي

أخبار الزمالك: هزيمة قاسية من الأهلي.. وتعليق مثير من مدرب الترجي على السوبر الإفريقي

جماهير الأفريقي تعتدي على حافلة الترجي قبل لقاء الزمالك بسوبر أفريقيا

هذا افترى .. مرتضى منصور يطالب بتأجيل مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري

بشرى لـ جماهير نادي الزمالك قبل لقاء الترجي بـ السوبر الإفريقي

تيسيما حكما لـ مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

أرسلت 10 الآف علم لقطر .. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك قبل لقاء الترجي

اجتماع طارئ لـ الكاف في قطر قبل مواجهة الزمالك والترجي

انقسام حاد داخل اتحاد الكرة بشأن مصير جمال الغندور فى رئاسة الحكام

أخبار الأهلي.. فايلر يعلن قائمة مواجهة المصري.. تعرف على حكم مباراة صن داونز في الذهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تهريب الأموال داخل الفول السوداني والبسكويت في السعودية

مريض مهمل يتسبب في إصابة أول رضيع بفيروس كورونا

امرأة مصابة بكورونا تثير الذعر في بريطانيا بعد تجولها حرة في الشوارع.. تفاصيل صادمة