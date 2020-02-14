هذا افترى .. مرتضى منصور يطالب بتأجيل مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري

طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتأجيل مباراة فريقه مع الأهلي واصفا ضغط المباريات بـ"الافترى"، حيث سيخوض الأبيض ثلاثة مباريات في وقت قصير بين عدة دول على حد وصفه.





وقال منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات لـ قناة "الزمالك": "تلقيت موافقة من كاف واستاد القاهرة على أن نلعب مباراة الترجي في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال يوم 29 فبراير، والأهلي "عَند" وقام بإرسال رغبته باللعب في نفس التاريخ ضد صن داونز".





وتابع : " لا نمانع اللعب يوم 29 ، سنذهب إلى الإمارات بعد السوبر الإفريقي لمواجهة الأهلي في السوبر المحلي، وبعدها نعود بعد يومين لمواجهة الأهلي في الدوري. هذا افتراء".





واختتم حديثه عن هذا الموضوع قائلا: "اللاعبون ليسوا ماكينات، هم بشر في النهاية وأريد أن أصل إلى أفضل حل".



