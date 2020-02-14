AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلاوة الطحينية

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تعد الحلاوة الطحينة هي احدي الاطعمة التي يعشقها الكثير، ولكن يجهل البعض فوائد الحلاوة الطحينية للجسم وقدم المعالج بالطب البديل محسن النادي اهمية تناول الحلاوة يوميا وهي :

ه يحتوي علي : %20 بروتينات عالية الجودة . %50 دهون ( غير ضارة ) . كالسيوم - حديد - فيتامينات ب1 و ب2 وفيتامين د .
- انه يجد طاقات الجسم ، ويزيد من قوة العضلات . - انه كذلك ينشط وظائف الخلايا والأنسجة ، ويزيد من فعاليتها .
- أيضا يزيد وقاية الجسم من أمراض السرطان ، وأمراض القلب ' وامراض الشيخوخة المبكرة .
- كما يزيد وقاية الجسم من أمراض تصلب الشرايين .
- يساعد علي تفعيل وتنشيط وظائف فيتامين د في الجسم .
- عنصر غذائي هام لتغذية شبكة الأوعية الدموية في الجسم .
- غني بالأحماض الدهنية الغير مشبعة ، والتي تقل نسبة الكوليسترول في الأوعية الدموية ، والتي تسبب تصلب الشرايين .
- تقوي رد الفعل المناعي للجسم .
- تحمي الجسم من سرطان الجلد و القولون كما تحمي الجلد بشكل عام
. - تنشط وظائف القناة الهضمية ، لذا فهي تساعد علي الهضم .
- تساعد علي التخلص من الإمساك ، كما تقضي علي الديدان الموجودة في الأمعاء .
- تساعد علي الهضم بشكل عام ، وتنشط الدورة الدموية . - كما انها تعتبر وجبة مهمة للنفساء ولإدرار الحليب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة الشيف علاء الشربيني..5 أطعمة تمنع انسداد الشرايين

تحمى من أمراض خطيرة.. ماذا يحدث للجسم عن تناول الذرة المشوى؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الطماطم؟

احذر الملح.. طبيبة تكشف عن أخطر 3 أمراض يُسببها

مسبحة.. فوائد لـ الطحينة لا تستغنى عنها

ترشيحاتنا

امرأة مصابة بكورونا تثير الذعر في بريطانيا بعد تجولها حرة في الشوارع.. تفاصيل صادمة

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم العار

رجاء خاص من شوبير لـ الجماهير المصرية بشأن مباراة الزمالك والترجي

أخبار الرياضة: قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلي والمصري غدا.. تردد القناة المجانية الناقلة للقاء الزمالك والترجي

مفاجأة.. بنات عامر منيب يكشفن علاقة أغنية العالم الله لعمرو دياب بوالدهم.. شاهد

بيان عاجل من الجيش السوري بعد القصف الإسرائيلي على دمشق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. احتجاجات لـ أتراك وهتافات داخل الحرم المكي تثير الغضب

شاهد.. تهريب الأموال داخل الفول السوداني والبسكويت في السعودية

مريض مهمل يتسبب في إصابة أول رضيع بفيروس كورونا