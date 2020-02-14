AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الهضبة مش اسم وخلاص.. مصطفى حجاج يوجه رسالة لـ عمرو دياب .. شاهد

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:13 ص
مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان مصطفى حجاج مقطع فيديو له يوجة فيه رسالة للفنان عمرو دياب ، عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

وعلق حجاج على الفيديو قائلا " ‏الهضبة ‎#عمرو_دياب مش اسم وخلاص ! ده اسم على مسمى ❤️ ".

وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :‏‎‎الله عليك يا مصطفى والله وعلي كلامك الجميل عن ‎#الهضبه ‎@amrdiab فعلا ربنا يحميه 😍..ده قلبي اللي بيتكلم ده...قلبى 😍😍.

وتصدر الفنان عمرو دياب مؤشرات البحث على جوجل بعد طرح ألبومه "سهران" محققا نجاحا كبيرا منذ اللحظات الأولى لطرحه.


يضم ألبوم سهران 14 أغنية جديدة، وشارك فيه المستشار تركي آل الشيخ بثلاث أغان من كلماته وجميعها من ألحان عمرو مصطفى

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو دياب يحيي حفلا فى السعودية فى هذا الموعد

عمرو دياب يعلن عن موعد ألبومه الجديد سهران.. شاهد

تعرف على موعد حفل عمرو دياب بالكويت .. تفاصيل

عمرو دياب يتصدر التريند قبل طرح ألبوم سهران

عمرو دياب يتصدر تويتر قبل طرح ألبومه الجديد بساعات

عمرو دياب يستحوذ على تويتر بـ 8 تريندات

ترشيحاتنا

هذا افترى .. مرتضى منصور يطالب بتأجيل مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري

اهم الاخبار: مقاطعة محمد رمضان تتصدر تويتر .. أول قناة مصرية لـ القرآن الكريم .. تفاصيل أزمة أوبر بسبب محمد هنيدي

شاهد.. احتجاجات لـ أتراك وهتافات داخل الحرم المكي تثير الغضب

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم

إسماعيل يوسف يكشف كواليس الليلة الأخيرة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي.. فيديو

إصابة مصري في إطلاق نار بأمريكا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. احتجاجات لـ أتراك وهتافات داخل الحرم المكي تثير الغضب

شاهد.. تهريب الأموال داخل الفول السوداني والبسكويت في السعودية

مريض مهمل يتسبب في إصابة أول رضيع بفيروس كورونا