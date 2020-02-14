الهضبة مش اسم وخلاص.. مصطفى حجاج يوجه رسالة لـ عمرو دياب .. شاهد





وعلق حجاج على الفيديو قائلا " ‏الهضبة ‎#عمرو_دياب مش اسم وخلاص ! ده اسم على مسمى ❤️ ".





وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : ‏‎‎الله عليك يا مصطفى والله وعلي كلامك الجميل عن ‎#الهضبه ‎@amrdiab فعلا ربنا يحميه 😍..ده قلبي اللي بيتكلم ده... قلبى 😍😍.





وتصدر الفنان عمرو دياب مؤشرات البحث على جوجل بعد طرح ألبومه "سهران" محققا نجاحا كبيرا منذ اللحظات الأولى لطرحه.









يضم ألبوم سهران 14 أغنية جديدة، وشارك فيه المستشار تركي آل الشيخ بثلاث أغان من كلماته وجميعها من ألحان عمرو مصطفى



