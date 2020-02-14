السنجلة جنتلة... غير المرتبطين يتمتعون بصحة بدنية وعقلية جيدة

مع الاحتفال عيد الحب، لا يوجد سوى الحب في الهواء، لقد دفعتنا الثقافة الشعبية إلى الاعتقاد بأن الحب مهم للغاية. وبينما هو كذلك ، فإن عدم وجود علاقة حب ، أو عدم وجود علاقة حقيقية أمر جيد، أيضًا، لذلك قبل أن تبدأ في الشعور بالانزعاج من فكرة الاحتفال بالحب الشعور بالقلق من عدم وجود شخص مهم آخر للاحتفال به اعلم أن كونك غير متزوج له العديد من الفوائد الصحية العقلية والبدنية ، كما يقول العلم وفقا ل " indianexpress.





يقول الخبراء أن بعض الناس يخشون أن يكونوا وحدهم. يشعرون أن هذا هو أسوأ شيء يحدث لهم. لذا ، فإن فكرة أن تكون مع شخص ما تمنحهم الراحة. إنهم يقفزون من علاقة إلى أخرى ، لأنهم مرتبطون بالشعور بأنهم مطلوبون ، ويحظون بالاهتمام. هذا غير صحي لأنه ، في هذه العملية ، يمكن أيضًا أن يساند شخصًا سامًا وبالتالي لا يرتبط.





يميل هؤلاء الأشخاص إلى الاعتماد على شركائهم للتحقق من صحتهم. تقييمهم يعزز قيمتها الذاتية واحترامها. عندما تسعى إلى التحقق من الصحة من الخارج ، ولا تطعم نفسك به ، فإنك تضع سابقة خطيرة .





على سبيل المثال ، إذا انتهت العلاقة فجأة ، فتوقف عن الحصول على هذه التأكيدات. ثم تبدأ في البحث عن شخص يمكنه استبدال المشاعر ، وبالتالي الوقوع في حلقة مفرغة.