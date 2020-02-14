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رياضة

عاش ثابتا على مبادئ النادي ومات بطلا.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة ثابت البطل

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:06 ص
ثابت البطل
ثابت البطل
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ياسمين تيسير
أحيي النادي الأهلي ذكرى وفاة أحد أساطير النادي وهو ثابت البطل حارس مرمى الفريق والمنتخب والذي توفي يوم 14 فبراير 2005 عقب إصابته بمرض سرطان البنكرياس.

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لـ ثابت البطل و علق : " عاش ثابتا على مبادئ وثوابت النادي الأهلي مؤمنا بها ومجاهدا في سبيل تطبيقها، ومات بطلا في سبيل رفعة راية النادي الأهلي... 🦅

وأضاف :" رحم الله ثابت البطل ".

يعد ثابت البطل من أفضل حراس المرمى في تاريخ الأهلي وأكثرهم تتويجا بالبطولات حيث  حقق  25 لقبًا وهم 11 بطولة دوري عام، وفاز بـ 7 ألقاب كأس مصر و لقبين كأس إفريقيا للأندية ولقب أفرو آسيوي و لقب كأس الاتحاد التنشيطي.
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