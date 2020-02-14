البحث العلمي تعلن استقبال أبحاث جديدة للنشر في مجلة البحوث والدراسات الإنسانية.. تفاصيل

أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية مع اتحاد مجالس البحث العلمى العربية و إثراءً لهذا التعاون فقد قررت الأمانة العامة للاتحاد إصدار مجلة البحوث والدراسات الإنسانية العدد الحالي للمجلة معنى بالدراسات الاقتصادية من واقع عالمنا العربى.





ويمكن لمن يرغب بالمشاركة بالأبحاث الخاصة به والتى لها علاقة بمجال البحوث والدراسات الإنسانية أن يقوم بإرسال الأبحاث على البريد الإلكترونى [email protected] ، على أن يكون آخر موعد لاستلام الأبحاث 31/7/2020.





وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن عقد ورشة عمل بعنوان "حق المؤلف و الحقوق المجاورة" ، والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية وذلك في الفترة من 26 إلى 27 فبراير في مقر أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا.





ويحاضر فى هذه الورشة نخبة متميزة من مدربي الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، و ذلك بعرض و مناقشة أهم الموضوعات في مجال حق المؤلف و الحقوق المجاورة مع عرض قضايا عملية حديثة فى هذا المجال و توضيح الإجراءات المتبعة فى هذه الحالات وكيفية التصرف فيها.





وتفتح الورشة للجميع للتسجيل فيها للحضور، بادر بحجز مكانك فالأعداد محدودة https://forms.gle/Mu1BWTGVxKb41Yx36



