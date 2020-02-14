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تعليم

تعرف على كيفية المشاركة في مؤتمر رؤية مستقبلية للموارد البشرية العربية بموريتانيا

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:50 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع اتحاد مجالس البحث العلمية العربية وخاصة فى مجال الروابط العلمية  المتخصصة، فإن رابطة تنميه الموارد البشرية فى الوطن العربى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وتقنيات الإعلام  والاتصال ينظمان مؤتمر رؤية مستقبلية للموارد البشرية العربية فى ضوء تطور التكنولوجيا ومتطلبات سوق العمل فى نواكشوط بموريتانيا فى الفترة من 21 حتى 22 أكتوبر 2020.

وتتناول محاور الورشة الموضوعات التالية:

- دور تكنولوجيا الإعلام والاتصال فى تنميه الموارد البشرية العربية

- الاستثمار فى الريادة والابتكار لدى الشباب العربى كمحرك مهم للتنمية المستدامة

- الفجوة النوعية الرقمية بين مخرجان التعليم ومتطلبات سوق العمل العربية

- الجامعات ومؤسسات البحوث والتعليم المهنى والتقنى العربية كحاضنات للشباب العربى المبدع والريادى  

- توطين التكنولوجيا الحديثة فى منظومة التربية والتعليم فى الوطن العربى

وتتحمل الجهات المنظمة نفقات الإقامة والانتقالات للسادة الباحثين الذىن تقبل أوراقهم ويتحمل المشاركين تكاليف السفر ولن تتحمل الأكاديمية أية نفقات، على أن يكون آخر موعد لإرسال الملخصات إلى الجهات المنظمة هو 1/6/2020 على البريد الالكتروني الموضح بالنشرة  الإعلامية (هنا )

ويجب موافاة الأكاديمية بما يتم على البريد الإلكتروني [email protected]

 

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