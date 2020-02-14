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رياضة

إبراهيم سعيد يهنئ شايان ابنة عصام الحضرى بعيد ميلادها ... شاهد

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:50 ص
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
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سيد احمد
هنأ الكابتن إبراهيم سعيد نجم نادي الزمالك السابق  شايان ابنت عصام الحضرى بعيد ميلادها.

ورد ابراهيم سعيد على تغريدة نشرها عصام الحضرى يهنأ بها ابنتة بعيد ميلادها قائلا " ‏‎كل سنه وهي طيبه وعقبال 100 سنه و تفرح بيها 
ويخليهالك ويحفظها من كل شر❤ ".

 الجدير بالذكر أن إبراهيم سعيد يستعد للمشاركة كضيف دائم في أحد القنوات الفضائية لتحليل المباريات الخاصة بالدوري المصري، حيث نشر تدوينة على موقع تويتر منذ أيام قليلة وعلق قائلًا: 

"قريبا انتظرونا علي قناه Ten، ربنا يستر القناه لسه راجعه قريب انتم متخيلين، استرها علينا يارب".

ويظهر إبراهيم السعيد على شاشة ten لتقديم أحد البرامج بمشاركة كل من الكابتن رضا عبد العال والكابتن مجدى عبد الغنى ولكنه لم يعلن عن اسم البرنامج.


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