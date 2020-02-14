AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على مواعيد اختبارات الدورة المجانية للغة الإنجليزية بتجارة عين شمس

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس بالتعاون مع المركز الجامعي للتطوير المهني دورة مجانية للغة الانجليزية صرح بذلك الأستاذ الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة.

وأضاف أن الدورة لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة، كما يجب على المتقدم أن يتخطى مستوى Pre-intermediate أو أعلى في اختبار تحديد المستوى والذي سوف يعقد يوم الثلاثاء الموافق 18-2  وعلى الطلاب الراغبين في الحضور إحضار أصل وصورة للرقم القومي وكارنيه الكلية وتسليم الاوراق بمبنى (أ) الدور الثاني بمركز (USSD) بعد إعلان نتيجة الامتحان. كما يجب على الطلاب المتقدمين استكمال نموذج التقديم الإلكتروني على الموقع وسوف تعلن أسماء المقبولين وجداول الحضور بالكلية؛ علما بأنه سيتم غلق باب التقديم فور اكتمال العدد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل زيارة وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لـ جامعة عين شمس

بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بتجارة عين شمس .. السبت

رئيس جامعة عين شمس يزور اتحاد الشرطة الرياضي.. إطلاق مبادرة تحدي الأمية.. تعرف على تفاصيل دبلومتي STM بكلية التربية

ننشر أحدث دورات ألسن عين شمس.. تعرف عليها

دورة مجانية للغة الإنجليزية بتجارة عين شمس

18 فبراير.. اختبارات الدورة المجانية للغة الإنجليزية بتجارة عين شمس

ترشيحاتنا

400 ألف زيارة.. تامر أمين يكشف تفاصيل مثيرة بعد حلقة أمس.. فيديو

مفاجأة.. بنات عامر منيب يكشفن علاقة أغنية العالم الله لعمرو دياب بوالدهم.. شاهد

بيان عاجل من الجيش السوري بعد القصف الإسرائيلي على دمشق

وداعا للحموضة.. كوب مشروب سحري يوميا يخلصك من مشاكلها

الجيش السوري يتصدى لقصف إسرائيلي في سماء دمشق.. فيديو

أبناؤه وأحفاده 180 شخصا وعاصر ملوك السعودية.. قصة المعمر عميد سكان العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. احتجاجات لـ أتراك وهتافات داخل الحرم المكي تثير الغضب

شاهد.. تهريب الأموال داخل الفول السوداني والبسكويت في السعودية

مريض مهمل يتسبب في إصابة أول رضيع بفيروس كورونا