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رياضة

عاش ثابت ومات بطلا.. حكايات وشعارات من حياة أسطورة الأهلي في ذكرى وفاته الـ 15

الجمعة 14/فبراير/2020 - 06:59 ص
ثابت البطل
ثابت البطل
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ياسمين تيسير
تحل اليوم الجمعة الذكرى الـ 15 لـ وفاة اسطورة من اساطير النادي الأهلي وهو ثابت البطل حارس مرمى الفريق والمنتخب والذي توفي يوم 14 فبراير 2005 عقب صراع مع مرض سرطان البنكرياس.

ويعد ثابت البطل واحد من أبرز حراس مرمى الفريق عبر تاريخه حيث توج بالعديد من الألقاب كما ان له العديد من المواقف التي لا يمكن نسيانها أبرزها اصراره على حضور مباراة الفريق يوم 12 فبراير قبل 48 من وفاته أمام الزمالك والتي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة حيث حضر المباراة متلفحا بالبطانية على الرغم من الأمة القاسية.

ولد ثابت البطل في 16 سبتمبر 1953 في مدينة الحوامدية و أنضم للمارد الأحمر عام 1972 ليظل حارس الفريق لمدة 16 عام قبل اعتزاله عام 1991.

واتجه عقب ذلك للعمل الاداري بمنصب مدير الكرة منذ عام 1995 حتى عام 2000 حتى عاد مرة أخرى عام 2003 واستمر بمنصبه حتى وفاته.

وتوج ثابت البطل بالعديد من الألقاب حيث حقق خلال مسيرته 25 لقبًا وهم 11 بطولة دوري عام، وفاز بـ 7 ألقاب كأس مصر، و لقبين كأس إفريقيا للأندية ولقب أفرو آسيوي و لقب كأس الاتحاد التنشيطي بجانب 3 ألقاب كأس الكؤوس الإفريقية

كما انه اشتهر أيضا بـ شعاره الدائم " لا تهاون في حق الأهلي ".
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