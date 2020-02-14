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رياضة

الجماهير وطارق حامد.. 6 عوامل ترجح كفة الزمالك للتتويج بـ لقب السوبر الأفريقي أمام الترجي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:24 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية مساء اليوم الجمعة 14 فبراير إلى استاد ثاني بن جاسم حيث تقام مباراة الزمالك أمام الترجي التونسي في مباراة السوبر الأفريقي .

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وتذاع عبر قناة  BEIN SPORTS .

ويمتلك فريق الزمالك العديد من نقاط القوة التي ترجح كفة الفريق للفوز بالمباراة وإسعاد جماهير الفريق الغفيرة .

ويمتلك الزمالك أعداد غفيرة من الجماهير التي حرصت على تنظيم استقبال رائع للفريق فور وصوله كما أعلنت عن حضورها المباراة من أجل دعم ومساندة الفريق حيث أعلنت اللجنة المنظمة عن نفاذ تذاكر المباراة بالكامل .

كما يمتلك فريق الزمالك مدربه الرائع باتريس كارتيرون والذي توج بلقب السوبر الأفريقي الموسم الماضي ولكن مع فريق مختلف وهو الوداد المغربي وقت قيادته له .

ويعد طارق حامد نجم الفريق الأبيض من أبرز أسلحة الفريق حيث يعتبر طارق بالنسبة لجماهير الزمالك بمثابة "محارب الفريق" الذي يرتدي ثوب البطل المنقذ في مئات المشاهد، ليصحح أخطاء جميع من في الملعب ويبث الحماس والثقة في نفس اللاعبين واستحق طارق أن يكون ضمن صفوة لاعبي القارة السمراء خلال عام 2019، بعدما ترشح للمنافسة على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا، إلا أنه حل ثانيا خلف الجزائري يوسف البلايلي.

كما يعد فرجاني ساسي نجم الفريق ثاني اسلحة الفريق لمواجهة الترجي الذي سيعتمد عليه كارتيرون من أجل حسم اللقاء لصالح فريق الزمالك.

ويحمل لقاء اليوم بين الترجي والزمالك الرقم 7 بينهما في المسابقة القارية الأم حيث كان التفوق من نصيب الزمالك مرتين مقابل مرة للترجي، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل آخرها في دور المجموعات لدوري الأبطال 2005 ، الزمالك فاز خلال تاريخه بـ 10 بطولات أفريقية بواقع دوري الأبطال 5 مرات (1984 ’ 1986 ’ 1993 ’ 1996 ’ 2002) وكأس الكؤوس مرة واحدة (2000) وكأس الكونفدرالية مرة واحدة أيضًا (2019) وكأس السوبر 3 مرات أعوام (1994 ’ 1997 ’ 2003).

وتوج فريق الزمالك باللقب 3 مرات  في نسخ 1994، 1997 و2003 بينما يبحث فريق الترجي عن تحقيق اللقب الثاني ، حيث حقق البطولة مرة واحدة نسخة 1995 وخسرها 3 مرات.
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