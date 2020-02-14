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رياضة

رجاء خاص من شوبير لـ الجماهير المصرية بشأن مباراة الزمالك والترجي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:11 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لـ الجماهير المصرية بضرورة مساندة فريق الزمالك اليوم أمام الترجي التونسي في مباراة السوبر الأفريقي.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة " أون سبورت " أن الجميع يدرك حجم حبه وعشقه لـ الأهلي منذ أن كان لاعبا في الفريق ولكن اليوم على الجميع أن يكون زملكاوي من أجل دعم الفريق في مهمته امام الترجي.

وأضاف أن مساندة الزمالك أمر واجب على كل مشجع في مصر مشددا أنه يتمنى أن الجالية المصرية في قطر بمختلف انتماءاتهم أن تتواجد في الإستاد لدعم الزمالك.


ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساء ضمن مباراة السوبر الأفريقي .
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