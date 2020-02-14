مصر تعلن ختام جولات مفاوضات سد النهضة.. والبحرية الأمريكية تصادر 150 صاروخا إيرانيا في بحر العرب.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

وزير الخارجية السعودي ينفي أي خطط لعقد لقاء سعودي إسرائيلي

الدفاعات السورية تعترض أهدافا معادية في سماء دمشق

البحرين تحاكم مسئولين في بنك إيراني بتهمة غسل مليارات الدولارات

121 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي في الصين









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





واهتمت صحيفة "الراي" ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن اختتام مفاوضات سد النهضة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث قال: "اختممت العاصمة الأمريكية واشنطن جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا والتي تمت برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور ممثلي البنك الدولي".





وأضاف البيان: "تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والتي تتضمن ملء السد على مراحل وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد، وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية وأيضًا إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة. كما تطرقت المفاوضات إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلًا عن آلية ملزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق".





على الصعيد الإقليمي والدولي، قالت "الوطن" إن السلطات البحرينية أحالت إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مسئولين في بنك المستقبل المملوك إيرانيًا والمتهم بغسل الأموال وخرق العقوبات المفروضة على طهران.





ووجهت النيابة العامة تهمًا مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في البحرين.





وكشف النائب العام البحريني، أمس، عن تتبع مبالغ مالية بلغت 7 مليارات دولار، تم تجريدها من البيانات بشكل متعمد، أو تم إخفاؤها عبر الرسائل السرية.





وذكرت "الأنباء" أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، نفى وجود د وجود خطط لعقد لقاء سعودي إسرائيلي، مؤكدا على الموقف السعودي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن أن علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان.





وقالت "القبس" إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت، صباح اليوم، عددًا من الصواريخ قادمة من هضبة الجولان المحتلة قبل وصولها إلى أهدافها في العاصمة دمشق.





ونقلت "الجريدة" عن بيان أصدره الجيش العراقي قوله إن قاعدة "كيه وان" العسكرية والتي تتمركز فيها قوات أمريكية قرب كركوك شمالي العراق تعرضت لهجوم صاروخي دون وقوع أي خسائر.





وقالت "الوطن" إن الحكومة السودانية رحبت بقرار البرلمان الألماني باستئناف وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتنموية مع الخرطوم بعد انقطاع دام ثلاثة عقود.





دوليًا، أفادت "الأنباء" بأن البحرية الأمريكية أعلنت أمس أن سفينة تابعة لها في بحر العرب صادرت 150 صاروخا من صنع إيراني، يوم الأحد الماضي، كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، مشيرةً إلى أن الأسلحة التي جرت مصادرتها تضم 3 صواريخ أرض جو.



