أخبار العالم: الجيش السوري يتصدى لقصف إسرائيلي في سماء دمشق .. وإصابة مصري في إطلاق نار بأمريكا

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالشأن الإقليمي والدولي نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء أمس الخميس، إنه أجرى مفاوضات مع مسئولين سودانيين على هام جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا.









أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط بعض تلك الأهداف.









يواجه طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان فضيحة جديدة بعد أن بدأ القضاء الفرنسي، أمس الخميس، التحقيق معه في جرائم اغتصاب جديدة، وذلك بعد مرور عامين على اتهامه رسميًا في قضايا الاغتصاب في فرنسا.









قالت وسائل إعلام محلية أمريكية إن شرطة مدينة مورفيسبورو بولاية تينيسي الأمريكية فتحت تحقيقًا موسعًا للبحث عن مشتبه به أقدم على اقتحام محل يمتلكه مصري يدعى "ملاك إسحق" وقام بإطلاق النار عليه.









ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تخصيص مبلغ 3.8 مليار دولار عبر التخلي عن شراء مقاتلات من طراز إف-35، وذلك لصالح الجدار الذي يريد إنجاز بنائه على طول الحدود مع المكسيك.