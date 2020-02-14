أخبار الرياضة.. جماهير الأفريقي تعتدي على الترجي.. تصريحات صادمة لـ مرتضي منصور.. أول تعليق من محمد صلاح عقب التتويج بجائزة أفضل هدف

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار فجر الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالآتي :









تنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة الزمالك بطل الكونفدرالية و الترجي التونسي بطل دوري أبطال افريقيا في مباراة السوبر الافريقي في تمام الساعة السادسه مساء على ملعب ثاني بن جاسم في قطر













علق عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي على قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " بتعين الحكم باملاك تيسيما لادارة مباراة الأهلي أمام صن داونز في مباراة ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.













أعرب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول عن سعادته بـ التتويج بـ جائزة أفضل هدف لـ شهر يناير عن هدفه بمرمى مانشستر يونايتد في الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي









وجه جورج رونالدو مرزباخ حفيد مؤسس نادي الزمالك جورج مرزباخ رسالة لـ لاعبي الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي مساء اليوم على استاد جاسم بن ثاني بقطر في مباراة السوبر الافريقي.

















تعادل فريق ميلان بهدف لمثله أمام ضيفه يوفنتوس، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات لقاءات ذهاب نصف نهائى كأس إيطاليا.









يستضيف ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري ابطال افريقيا، والزمالك المصري بطل الكونفدرالية.



