منسق مكافحة الإرهاب بالخارجية الأمريكية يزور مالطا وألمانيا وأوكرانيا

جري السفير ناثان سيلس منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية مباحثات في كل مالطا وألمانيا وأوكرانيا في إطار الجولة التي بدأها أمس الخميس وتستمر حتى 16 فبراير الجاري.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن سيلس يلتقي ، ضمن هذه الجولة ، بالعاصمة المالطية فاليتا بالمسئولين الحكوميين ويشارك في اجتماعات مع مسئولي المعهد الدولي للعدالة وحكم القانون.





وأوضحت أن هذه المنظمة قامت ، بدعم من الولايات المتحدة ، بتدريب أكثر من 5000 شخص في مجال العدالة الجنائية من أكثر من 123 دولة منذ إنشائها في عام 2014.





وقالت إن سيلس سينضم إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مشاركته (الجمعة) في مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، كما سيشارك في مناقشات مائدة مستديرة حول الصومال قبل أن يتوجه يوم 16 فبراير إلى العاصمة الأوكرانية كييف لعقد اجتماعات إضافية حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.