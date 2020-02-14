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توك شو

الأرصاد: حالة الطقس تشجع المواطنين على الخروج في عيد الحب

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:37 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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البهي عمرو

أفادت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العام للأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم مستقرة،لافتة إلى ارتفاع درجات الحرارة اليوم.


وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم محمد جاد ولميس سلامة، أن المصريين اليوم يحتفلون اليوم بعيد الحب وحالة الطقس تشجع المواطنين على الخروج.


ولفتت إيمان شاكر إلى أن حالة الطقس مستقرة حتى بعد غد "الأحد"، ولكن بعد يوم الأحد سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة.


وأشارت إيمان شاكر إلى أن منخفض جوى من جنوب أوروبا سيؤثر على البلاد من يوم الأحد والبلاد ستتعرض لتساقط أمطار.


وأوضحت إيمان شاكر أن حالة عدم الاستقرار ستستمر حتى اليوم الأربعاء المقبل.

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