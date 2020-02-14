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توك شو

هدية ولو كلمة.. لميس سلامة عن عيد الحب: يوم فرح وسعادة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:57 ص
الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة
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البهي عمرو

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الحب من أسمى المعاني والقيم الإنسانية التى عرفتها البشرية، موضحة أن الحب يخرج من القلب وبدون سبب.

وأضافت لميس سلامة خلال تقديمها برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد، أن الحب الصادق يخرج من القلب ويكون ممتلئ بالمشاعر الحقيقية.

ولفتت لميس سلامة، إلى أن اليوم موسم والجميع يحتفل بعيد الحب، مؤكدة أن كل شخص يجهز نفسه لهذا اليوم منذ فترة طويلة، والجميع ينتظر ورده من الآخر، مؤكدة أن الهدايا فى عيد الحب تأتي من الصديق أو من شقيق وليس من الحبيب فقط.

وأشارت لميس سلامة، إلى أن شئ يحصل عليه الإنسان من غيره يشعره بالفرح والسعادة وطالبت لميس سلامة من الجميع بإهداء الأخر هدية حتى ولو كلمة فى عيد الحب.

وأوضحت لميس سلامة أن الشوارع اليوم ممتلئة بالورود الحمراء و الملابس الحمراء و الأشياء الجميلة.

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