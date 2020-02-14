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أخبار العالم

1483 حالة وفاة و63932 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أحدث حصيلة بالصين

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم /الجمعة/ ارتفاع حصيلة ضحايا الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى 1483 وفاة و63932 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير بتسجيل 121 حالة وفاة يوم الخميس بواقع 116 حالة وفاة في مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز انتشار الفيروس)، و2 في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين، وحالة وفاة في كل من آنهوي وخنان وتشونغتشينغ، مشيرة إلى أنه تم أيضا تسجيل 6723 حالة تعاف من المرض حتى نهاية يوم أمس.

وأضافت أنه تم تسجيل تراجع لليوم العاشر على التوالي، لحالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) خارج مقاطعة هوبي، حيث تم تسجيل إجمالي 267 حالة إصابة مؤكدة جديدة يوم الخميس خارج المقاطعة.

من جهته، دعا خبير من مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبي" المرضى الذين أصيبوا بالفيروس وشفيوا للتبرع بالبلازما في المستشفيات بسبب وجود الأجسام المضادة في بلازما بعض المرضى.

وشهد مستشفى هوهشنشان، الذي بني في ووهان لعلاج المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، تعافي 19 مريضا يوم الخميس، وهم أول مجموعة من المتعافين في المستشفى المذكور.

وخرج المرضى المتعافون من المستشفى دون مساعدة بعد ظهر أمس وتم إرسالهم إلى منازلهم بواسطة سيارات نظمها المستشفى. وكان من بين المتعافين مريض يبلغ عمره 66 عاما.

واستقبل مستشفى هوهشنشان الدفعة الأولى من المرضى في 4 فبراير بعد إكمال بنائه خلال 10 أيام فقط في ووهان، مركز تفشي الوباء. وتم إدخال أكثر من 1000 مريض مصاب بفيروس كورونا الجديد إلى المستشفى حتى نهاية يوم الأربعاء.

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