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محافظات

رفع ١٤٧٣ حالة إشغال بدمنهور.. وإزالة ٣٣ تعديا على ترعة المحمودية

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية باستمرار وتكثيف الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة لتحقيق السيولة المرورية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة. 

    
وفى إطار ذلك  أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدة المحلية بدمنهور والدلنجات بالتنسيق مع شرطة المرافق عن رفع وإزالة  ١٤٧٣ حالة إشغال متنوع ما بين ثابت ومتحرك بمعظم شوارع وميادين المدينة.


وتنوعت تلك الإشغالات ما بين اشغال طريق وساتر قماش وخشبي وفرش خضار وفاكهة بأماكن متنوعة مما كان يعوق حركة المواطنين والسيارات بتلك المناطق ويؤثر على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.


وفى سياق آخر تم تنفيذ 23 قرار إزالة بمسطح 3715م2 و إزالة 10 حالات مخالفة فورية بمسطح 40 م2 عبارة عن زراعة ومباني وأكشاك على ترعة المحمودية بهندسة ري إدكو بالإدارة العامة لري البحيرة

رفع ١٤٧٣ حالة إشغال بدمنهور.. وإزالة ٣٣ تعديا على ترعة المحمودية
رفع ١٤٧٣ حالة إشغال بدمنهور.. وإزالة ٣٣ تعديا على ترعة المحمودية
رفع ١٤٧٣ حالة إشغال بدمنهور.. وإزالة ٣٣ تعديا على ترعة المحمودية
رفع ١٤٧٣ حالة إشغال بدمنهور.. وإزالة ٣٣ تعديا على ترعة المحمودية
رفع ١٤٧٣ حالة إشغال بدمنهور.. وإزالة ٣٣ تعديا على ترعة المحمودية
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