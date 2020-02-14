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رياضة

وزير الشباب يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار في السياحة والرياضة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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ريهام بكير
افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار في السياحة والأحداث الرياضية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع  كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة حلوان، وجامعة كيمينتز الألمانية خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري بأرض المعارض بمدينة نصر.

ويهدف المؤتمر إلى تنشيط السياحة الرياضية، وتحقيق الريادة بتنظيم الأحداث الرياضية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في صناعة الرياضة، وعرض أهم المستجدات الجارية في مجال الاستثمارات السياحية والرياضية عالميًا، لمواكبة التطور في الأسواق العالمية في صناعة الرياضة والتي تحولت من رياضة البطولة إلى رياضة الممارسة الرياضية والاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات المادية والبشرية في تطوير السياحة الرياضية والاستثمار في الرياضة. 

ويتضمن المؤتمر مجموعة من ورش العمل والندوات والتي تتناول موضوعات استضافة الأحداث الرياضية ، بالاضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحديث صناعة الرياضة ، والدعم اللوجيستي لشركات القطاع الخاص ، والدخل القومي من الأنشطة المائية والسياحة الرياضية  ،وعرض أهم ايجابيات الاستثمار في السياحة الرياضية خلال الفترة الماضية والتي شملت استضافة مصر لأكثر من 70 حدثا رياضيا دوليا بعدد يفوق المليون ليلة سياحية ، وبمشاركة أكثر من 100 ألف فرد كشكل من اشكال الاستخدام الأمثل للبنية التحتية من ملاعب وفنادق ومدن شبابية .

ويأتي المؤتمر الدولي للاستثمار في السياحة والأحداث الرياضية بالتزامن مع المعرض الدولي للياقة البدنية والرياضة والصحة الذي يعقد بصفة دورية في مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والذي يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة، على دعم القطاع الخاص ونشر ثقافة جديدة وعصرية للشعب المصري من مختلف الأعمار لممارسة الرياضة وتنشيط السياحة الرياضية، وعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الإدارة الرياضية.
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