AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

«تعليم البرلمان» تقترح إلغاء هيئة محو الأمية.. تعرف على البديل

السبت 15/فبراير/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد أيمن
قال النائب محمود يحيى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة ستعكف في الفترة المقبلة على مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية ورعاية التأهيل، المقدم من النائبة شيرين فراج و60 نائبا آخرين. 

وأوضح يحيى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون يأتي لتفعيل محو الأمية في مصر، مشيرا إلى أن هيئة محو الأمية الموجودة لم تقم بالدور المنوط بها، والدليل على ذلك وجود أكثر من 20% من طبقات الشعب أميين، على الرغم من التقدم الذى يشهده العالم فى القرن 21، الأمر الذى يعد فى منتهى الخطورة.

ويهدف مشروع القانون إلى هيكلة الهيئة الحالية باسم جديد "الهيئة الوطنية لمحو الأمية"، كما تؤول لتلك الهيئة الجديدة إليها كافة الممتلكات، وعليه فإن أى مواطن أمى سيتقدم لتلك الجهة، ستقوم الهيئة بمحو أميته وأيضا المساهمة فى تعليمه للحرفة التى يميل إليها، والعمل على توظيفه ورفع درجة تعلمه.

وستعمل الهيئة على تزويد المهارات لدى المواطن الأمى، كما أن الشهادة التى سيحصل عليها ستكون بمثابة تصريح مزاولة مهنة، وعليه سيتم تعليم مايقرب من 15 مليون أمى والعمل على تنمية مهارتهم، بجانب تصدير عمالة للخارج، كما سيكون هناك كيان أو جهة للتوظيف بالهيئة الوطنية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمحو الأمية.. جائزة لكل مؤسسة تحقق أكثر من 90% من المستهدف في البحيرة

رئيس جامعة الزقازيق يتابع الخطة التنفيذية لوحدة محو الأمية لعام 2019/2020

بالأرقام.. حصاد إنجازات هيئة محو الأمية وتعليم الكبار في 2019

حماة الوطن: تدريب كوادر شبابية بالحزب للتدريس فى محو الأمية

محو امية 3500 شخص خلال 2019 .. رئيس جامعة أسيوط يوقع اتفاقية مع تعليم الكبار

جامعة المنيا تدرب طلابها على مشروع محو الأمية وتعليم الكبار

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. قرار حازم بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. جنات تنشر أول فيديو لابنتها.. ابنة هيفاء وهبي مع زوجها

حب جديد.. منى فاروق تثير الجدل بـ هدية الفالنتين

عروض محلية .. مدرب وادي دجلة المقال يؤجل سفره إلى اليونان

ويسكي وساعات روليكس.. بالصور أغرب جنازة لـ توأمين انتحرا بعد عيد ميلادهما بأسبوعين

بعد صورة ابنتهما.. زوجة حمدى المرغنى: ربنا يخليك ليا

اغتصبونا وباعوا لحمنا بالرخيص .. كيف أسقطت مباحث الآداب شبكة بيع القاصرات للأثرياء العرب فى الجيزة

AdvertisementS

اغتصبونا وباعوا لحمنا بالرخيص .. كيف أسقطت مباحث الآداب شبكة بيع القاصرات للأثرياء العرب فى الجيزة

في ذكرى رحيل حاتم ذو الفقار.. قصة العثور على جثته بعد 3 أيام من وفاته

برسالة مؤثرة.. الفنان محمد على رزق ينفصل عن زوجته سارة.. تفاصيل

بفستان قصير.. زوجة مصطفى فهمى تبهر جمهوره بأنوثتها فى عيد الحب

موجة أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس غدا الأحد.. فيديو

تحت التهديد.. فتاة تطلب من خطيبها هدايا غريبة بـ51 ألف جنيه في الفلانتين

قلبت الموازين.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تعيد القضية لنقطة الصفر

استدرجني واغتصبني.. إحدى ضحايا طارق رمضان حفيد البنا تكشف تفاصيل صادمة عن جرائمه

حبيب امبارح وحبيب دلوقتي.. رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها مع زوجها الراحل

أغرب من الخيال.. امرأة تعثر على شريط كاسيت سقط منها في البحر قبل 25 سنة

ويسكي وساعات روليكس.. بالصور أغرب جنازة لـ توأمين انتحرا بعد عيد ميلادهما بأسبوعين

اخبار الفن.. شاكوش مع بنت الجيران في استاد القاهرة.. محمد رمضان يستعرض هدية زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب من الخيال.. امرأة تعثر على شريط كاسيت سقط منها في البحر قبل 25 سنة

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

تحت التهديد.. فتاة تطلب من خطيبها هدايا غريبة بـ51 ألف جنيه في الفلانتين