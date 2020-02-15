نائب البحيرة يطالب باستدعاء وزير البترول.. لهذا السبب

تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب دائرة ادكو وأبو حمص بمحافظة البحيرة، عن تفاصيل توقيع عقد إنشاء مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بمحافظة البحيرة بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب وشركة بتروجت المقاول العام للمشروع وتوقيع اتفاق بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب وشركة سيمبلكامب الألمانية المزودة للتكنولوجيا الخاصة بهذا المشروع.





جاء ذلك على هامش مؤتمر ومعرض ايجيبس 2020 والذى وقعته كل من المهندسة عزة سري رئيس شركة تكنولوجيا الأخشاب والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، بالإضافة إلى جاجورجان فيليبس مدير عام شركة سيمبلكامب الألمانية بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.





وتقدم زين الدين ببيان عاجل في هذا الشأن للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، مطالبا باستدعاء الوزير للإجابة عن تساؤلاته.





كما تساءل النائب: لماذا لم يتم الاستعانة بمقاولي مدينة ادكو فى انشاء هذا المصنع؟ وهل توقيع هذا العقد يخالف القانون خاصة انه تم بالأمر المباشر؟، مطالبا الحكومة بإرسال العقد للبرلمان للاطلاع عليه.