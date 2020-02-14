أخبار الفن.. محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره في واقعة الطيار المفصول.. رامي جمال يطرح ألبوم أنا لوحدي غدا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:













تصل الفنانة نانسي عجرم إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، استعدادًا لإحياء حفلها الغنائي في إستاد القاهرة الدولي بمناسبة عيد الحب ويعد هذا الحفل هو الأول لها في مصر بعد أزمتها الأخيرة.









واصل الفنان محمد رمضان، استفزاز جمهوره بعد الهجوم الذي شنه عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، وبعد تصدر هاشتاج #قاطعوا_محمد_رمضان













تجري المطربة أنغام، البروفات النهائية برفقة الفرقة الموسيقية إستعدادًا لحفل العيد الوطني الكويتي لمحافظة الأحمدي اليوم الجمعة في الكويت.













يستعد الفنان رامي جمال، لطرح ألبومه الجديد "أنا لوحدي" غدًا السبت، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.













حرص الفنان محمد الشرنوبي، على التعبير عن حبه لخطيبته راندا رياض، بمناسبة عيد الحب، حيث قام بنشر صورة جمعتهما سويًا عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام".













يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي كبير في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك يوم 28 فبراير، ، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري ضخم حيث تفتح أبواب الحفل في تمام الساعة الخامسة.







