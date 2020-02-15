بالأرقام.. الإسماعيلي والرجاء المغربي وجها لوجه في الدور نصف نهائي البطولة العربية

يستضيف ملعب ستاد الإسماعيلية، مباراة الإسماعيلى صاحب الأرض ، والرجاء البيضاوي المغربي، مساء غد ، الأحد ، ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور نصف النهائى للبطولة العربية.





ويعتبر وصول فريق الإسماعيلي إلى الدور قبل النهائي في البطولات العربية هى المرة الخامسة فى تاريخه، وخلال مشاركة الدراويش فى البطولات العربية الرسمية، لعب 66 مباراة رسمية، فاز في 33 منها وتعادل في 18 وخسر 15 مواجهة، وسجل 102 هدف، ومنيت شباكه بـ 59 هدفا.





ويعد محمد محسن أبو جريشة مدرب عام الفريق الحالي هو الهداف التاريخي للإسماعيلى فى البطولات العربية حتى الآن برصيد 8 أهداف ، وكان أكبر فوز حققه الإسماعيلي فى البطولات العربية حتى الآن كان بنتيجة 6-2 أمام مولودية وهران الجزائري فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الإسماعيلية يوم 24 أكتوبر 2003.





وشارك الإسماعيلي هذا الموسم حيث خاض الفريق 6 مباريات فاز فى 4 منها، وتعادل مباراة، وهزم فى مثلها ، وله من الاهداف 9، وعليه 3.





وسجل أهداف الاسماعيلى هذا الموسم بكأس محمد السادس للأندية الأبطال بينسون شيلونجو ووجيه عبد الحكيم هدفين، وعبد الرحمن مجدي واحمد مدبولى وهمام طارق وحازم مرسى ومحمد الشامى هدف لكل لاعب، وحصل محمد الشامي على 3 إنذارات فى المشوار العربي وهو أكثر اللاعبين الحاصلين على إنذارات .





وتعد مباراة الاسماعيلى امام اهلى بنى غازى الليبى، هى أكبر فوز حققه الفريق هذا الموسم بكأس محمد السادس للأندية الابطال فى دور الــ 32 وكان بنتيجة 4 - 2.





ويدخل الإسماعيلى المباراة تحت قيادة الفرنسي جوميز المدير الفنى للفريق، أملا فى الفوز على أرضه لمصالحة الجماهير الغاضبة بسبب تراجع مستوى الفريق فى بطولة الدورى المحلي، وأيضا لإثبات كفاءته أمام الجمهور الرافضة استمراره في قيادة الفريق.





يذكر أن 25 لاعبا اشتركوا حتى الآن مع الإسماعيلى فى 6 مباريات ضمن منافسات كأس محمد السادس للاندية الابطال أكثرهم محمد بيومى وهمام طارق والغائبين عن مباراة الاحد عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى و جميعهم لعبوا 6 مباريات وأقلهم حازم مرسى ومحمد الظرف 13 دقيقة لكل لاعب.



