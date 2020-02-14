بث مباشر.. مباراة الزمالك والترجي التونسي فى السوبر الإفريقي

يواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي حاليا بملعب الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة في مباراة السوبر الإفريقي.





ويسعى الزمالك لتحقيق لقبه الرابع في كأس السوبر الأفريقي، بينما حقق الترجي البطولة ذاتها مرة واحدة وخسرها 3 مرات، حيث يبحث فريق الدم والذهب عن تحقيق اللقب الثاني في تلك البطولة.





وجاء تشكيل الزمالك كالاتي :





محمد ابو جبل في حراسة المرمى

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام في خط الدفاع

طارق حامد - فرجانى ساسي - اشرف بن شرقي - يوسف اوباما - احمد زيزو في خط الوسط

مصطفي محمد في خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد الغنى - عبد الله جمعة - محمد اوناجم - مصطفي فتحى - محمد حسن - كاسونجو.



وتذاع المباراة بين الترجي التونسي بطل دورى ابطال افريقيا والزمالك المصري بطل الكونفيدرالية الافريقية علي قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي وقناة Alkass Three HD بتعليق احمد الطيب .





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