السوبر الإفريقي.. جماهير الزمالك تكرم الراحل علاء علي بالدوحة

بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة، على مؤازرة لاعبي الفريق الأول أمام نادي الترجي التونسي في المباراة التي تجمع بينهما حاليا في إطار

، على احياء ذكرى رحيل علاء على لاعب الزمالك والذي وافته المنية منذ شهور قليلة.





كما حرصت جماهير نادي الزمالك بالتنسيق مع إدارة النادي حسبما أفادت مراسل قناة " الزمالك"، على رفع لافتة لتكريم علاء علي خلال المباراة المقامة حاليا بدولة قطر .

أحرز يوسف أوباما هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى الترجي التونسي بالدقيقة الأولى و50 ثانية فى المباراة المقامة حاليا فى إطار كأس السوبر الإفريقي يقي باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

بدأ اللقاء بضغط تونسي على دفاعات الزمالك وشهدت الدقيقة الأولى تدخلا عنيفا من جانب لاعب الترجى تجاه مصطفى محمد وحصل مهاجم الفارس الأبيض على ركلة حرة.

ودفع ا لفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفارس الأبيض بتشكيل ضم كلا من: محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبد الشافى ومحمود علاء ومحمود الونش وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما وأحمد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

واستعان معين الشعباني مدرب الترجي بتشكيلة كالتالي : حارس المرمى معز بن شريفية وفى خط الدفاع : سامح الدربالي وخليل شمام ومحمد علي اليعقوبي وإلياس الشتي وفى خط الوسط: فوسيني كوليبالي وكوامي بونسو وعبد الرؤوف بن غيث وبخط الهجوم: بلال بن ساحة وإبراهيما واتارا والليبي حمدو الهوني.

