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محافظات

مسيرة للإعلان عن بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الدقهلية

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:41 م
صدى البلد
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همت الحسينى
انطلقت  اليوم الجمعة مسيرة للإعلان عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المزمع انطلاقها بعد غد الأحد 16 فبراير والتى ستستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهى فى 19 فبراير الجارى  وذلك بناء على توجيهات الدكتور  سعد عبداللطيف مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ويتقدمها الدكتوره عبير عبدالغنى وكيل المديرية لقطاع الطب الوقائى. 

من جانبه أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه سيشارك فى الحملة فرق متحركة من منزل إلى منزل وفرق ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة والأطفال المستهدفين من عمر يوم حتى خمس سنوات علما بأن التطعيم آمن وبالمجان. 

ووجه وكيل الوزارة الشكر للهلال الأحمر المصرى ولكل من شارك فى المسيرة مؤكدا جاهزية مديرية الصحة بالدقهلية.
مسيرة للإعلان عن بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الدقهلية
مسيرة للإعلان عن بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الدقهلية
مسيرة للإعلان عن بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الدقهلية
مسيرة للإعلان عن بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الدقهلية
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