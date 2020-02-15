تنفيذ 17 ألف شقة بالمنصورة الجديدة في 3 مشروعات متنوعة

قال المهندس محمد رجب المشرف على جهاز مدينة المنصور الجديدة، إنه جاري تنفيذ 196 عمارة بمشروع "سكن مصر" بالمدينة بإجمالى 4704 وحدات سكنية، وجارٍ تنفيذ 468 عمارة بإجمالى 11232 وحدة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر وجارٍ تنفيذ 58 عمارة إسكان مميز ذات طابع ساحلى بإجمالى 1392 وحدة سكنية، بإجمالى عدد وحدات 17328 وحدة سكنية بمساحات متنوعة.





وتابع رجب، أنه يتم كذلك تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسى، و8 أسواق تجارية، ومركز طبى، وجارٍ أيضًا تنفيذ بعض الكليات مثل كلية المعاملات القانونية الدولية وكلية الهندسة بجامعة المنصورة والتى تبلغ مساحتها 127 فدانًا جنوب المرحلة الثانية، وعلى بعد 240 مترًا من المرحلة الأولي، وتضم الجامعة (كليات: المعاملات القانونية الدولية، إدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم الطبية، والصيدلة، والأسنان والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – مكتبة مركزية – مستشفى جامعى – مبنى إدارة – صالة رياضية – معارض)، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى.





وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو كيلو مترًا بالجهة الشرقية من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ويضم الكورنيش (ممشى - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال)، وجارٍ تنفيذ 1400 م بالجهة الغربية من الكورنيش.​