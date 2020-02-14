333 دورة تدريبية لـ 4120 فرد بمركز مياه المنوفية خلال 2019

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن مركز التدريب بالشركة استقبل 4120 متدربا في عدة دورات مختلفة خلال العام السابق 2019، ووصل عدد الدورات التدريبية إلى 333 دورة متنوعة تخدم فئة الفنيين والإداريين والعاملين بالقطاع المالي والتجاري وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى تنفيذ التدريب الخارجي وورش العمل لجميع المتدربين.





وأشار صالح، إلى أن المركز حقق طفرة ملموسة من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى لجميع العاملين بالشركة، بعد أن تم تدعيمه بمختلف الأجهزة الحديثة وإعداد قاعات التدريب المختلفة اللازمة لإجراء التدريبات النظرية والعملية به.





وأكد رئيس شركة مياه الشرب بالمنوفية، على أن الشركة تضع نصب أعينها العنصر البشري من خلال تغيير السلوكيات والمعارف والدافعية للعاملين من أجل تحسين عملية التوافق بين خصائص العامل ومتطلباته الوظيفية للوصول إلى الأهداف المرجوة تنفيذا لسياسة الشركة القابضة في ذلك.