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مرأة

لن تصدقي.. علامات تدل على كذب الرجل

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:32 م
لن هتصدقي.. علامات
لن هتصدقي.. علامات تدل على كذب الرجل
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رضوى حسام
يعد الكذب من أكثر الأمور التي قد تضر العلاقة وتهدم الثقة بين أي أثنين، لكن لسوء الحظ على الرغم من ذلك إلا أن هناك بعض الرجال يلجأون للكذب في معظم المواقف، تعرفي على علامات تدل أن شريك حياتك يكذب حسب ما ورد في موقع "bright side". 
النظر إلى جهة اليسار 

حيث تم أثبات أنه عندما يقوم شخص بـ الكذب ينظر إلى الأعلى وإلى جهة اليسار في معظم الوقت خلال حديثه لأنها الناحية الخاصة بالتخيل و التأليف عامة

- الإفراط في الحركة

 لغة الجسد من أكثر الأمور التي تفضح الرجل عند الكذب، فعندما يفرط ففي حركات يديه ويزيد من التعابير على وجهه مثل رفع الحاجبين وفتح العينين بشكل مبالغ فيه.

- تغييرات جسدية 

أبرزها زيادة حجم عروق الدم، فإذا شعر الرجل بالحكة أو بدأ بحك أنفه خلال الحديث، قد يدل ذلك على أنه يكذب، كما أن الرد على الأسئلة الموجه له بتوجيه سؤالا اتهاميا لك ، فيعني ذلك أنه يحاول تغيير مسار الحديث حتى يتجنب البوح بالحقيقة.
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