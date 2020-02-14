إبراهيم عطيان يكتب: مثلث برمودا الجزء السادس عشر

ارتسمت الابتسامة على وجه الدكتور ماجد وازداد شعوره بالسعادة بعد تشجيع اللواء سليم له، ثم تصلبت عيناه وهو يتذكر حديث والده عندما تسلم ماجد مهام وظيفته في اليوم الأول لماجد بالجيش، بعد اكتمال تعليمه وتخرجه من الجامعة.





كان الأب الفخور يجلس بجلبابه الريفي الأنيق، وبيده عصا من الخشب المطعَّم بقطع المعدن الذهبي في شُرفة داخليَّة في الجهة الخلفية من بيت العائلة، بها كراسي من الخيزران، يكسوها فرش حريري مشجر بألوان الربيع، تطل الشرفة على الحقول الخضراء وأشجار التوت، بينما يترامى إلى المسامع لحن جميل يأتي من وسط الحقول الخضراء، تعزفه الطيور المغردة فوق الأشجار، بينما تشارك الفراشات الملونة في تزيين هذا المشهد الرائع برقصة رشيقة على أنغام معزوفة الطيور المغردة.





"شوف يا ماجد يا بني: أنا علمتك وكبرتك عشان اليوم ده، انت دلوقتي كبرت وخلصت تعليمك وبقيت دكتور قد الدنيا...لا دكتور ايه...انت مش بس دكتور دانت دكتور وظابط في الجيش كمان، صحيح كان نفسي اشوفك ظابط في الجيش شايل السلاح؛ عشان تجيب حق عمك، وتنفذ وصية جدك سالم الله يرحمه، اللي انا مقدرتش أنفذها، لكن الحمد لله اني عشت وشوفت اليوم ده، حق عمك وكل اللي راحوا أمانة في رقبتك يا ماجد، انت صحيح دكتور وأنا معرفش هتجيب حق عمك إزاي، بس لازم ترجع حقه بأي طريقة، فاهم يا ماجد؟





بأي طريقة مش عايزك تعمل زي أبوك قضى عمره يفكر إزاي هياخد تار أخوه من الإرهابيين، وفي الأخر معملتش حاجة غير اني فكرت.

ماجد: لا يا حاج متقولش كده...انت ربيتني وكبرتني وعلمتني أحب بلدي وأهلي وأحافظ عليهم، وان شاء الله ربنا يطول في عمرك وتشوف ابنك بيرجع لكل واحد في البلد دي حقه من الإرهابيين.





ظل ماجد هائمًا بفكره في تلك اللحظات من الماضي، حتى قطع صوت اللواء حبل الذكريات، فاستفاق ماجد وهز رأسه، ثم عاد إلى القاهرة مرة أخرى بعد رحلة مع الذكريات عادت به إلى بيت الأسرة في ريف محافظة كفرالشيخ.

- روحت فين يا ماجد؟

سرحان في ايه؟

ماجد: موجود مع سيادتك يا أفندم.

اللواء: طيب اتفضل انت دلوقتي عشان تكمل شغلك.

- انصرف ماجد وهو يحدث نفسه عن ضرورة تنفيذ المهمة بنجاح رغم صعوبتها عندما كان متجهًا إلى عمله، بينما يملؤه الأمل في تحقيق حلمه والثأر لمصر وشعبها، وتنفيذ وصية جده الشيخ سالم، لكن الحديث المطول مع اللواء سليم وثقته الكبيرة في براعة ماجد برغم خطورة تلك التجربة زاده حماسة ورغبة في تحقيق نتائج ملموسة كما أعطاه دافعًا كبيرًا في مواصلة البرنامج العلاجي والتأهيلي لمجموعة العودة بأقصى سرعة.

النتائج المبشرة والعمل الدؤوب للدكتور ماجد وفريقه الطبي

وتدوين نتائجه الإيجابية بدقة قبل عرضها أوجد حالة من الرضا

والتفاؤل في نفس اللواء سليم، بالرغم من استجابة فردين على الأكثر دون الأخرين من المجموعة المستهدفة. لكن الضابط ياسين يخشى فشل التجربة بسبب الفترة الزمنية للتأهيل وما ترتب عليها من نتائج غير مناسبة من وجهة نظره قائلًا:





إن النتائج التي ظهرت حتى الآن لم تكن بالقدر الكافي قياسًا بالمدة الزمنية التي مرت من مرحلة التأهيل.

لكن إصرار ماجد على أن النتائج مبشرة والنتائج الحالية متوقعة

وليست بالمفاجأة، جعلت اللواء سليم يفكر في الأمر قليلًا قبل أن يوجه حديثة للضابط ياسين ويطالبه بالصبر، وأنه يتفق مع الدكتور ماجد فيما قال فنحن نتعامل مع عقول بشرية، وما توصلنا إليه من نتائج يعتبر إنجازًا حتى وإن طالت المدة بعض الشيء، كما أوافق ياسين الرأي أيضًا.

- ياسين ينظر الى ماجد أولًا ثم إلى اللواء سليم في عجب!!

ثم يبادر بالرد متحدثًا: لا أستطيع تفسير ما تقوله سيادة اللواء.

فيجيبه اللواء سليم في هدوء شديد: ما يراه ماجد من الناحية

العلمية يعد تقدمًا جيدًا ومبشرًا كما قال، بينما رؤيتك للموقف

هي انعكاس واضح لعملك ورؤيتك الأمنية التي لا تعتمد على التجربة بقدر ما تحتاج إلى الدلائل والقرائن، لذلك أتفق مع الرأيين.

لكني أؤكد لك يا ياسين أن عودة المجموعة لن تتم إلا بعد التأكد

التام من امتثال أفرادها للتأهيل وتنفيذ العملية كما ينبغي.





ثم يستطرد اللواء حديثه قائلًا: والآن يجب أن يواصل كل منكما العمل حسب رؤيته وطبيعة عمله كي يؤدي الدور المنوط به دون انحراف.

فينتبه ماجد وياسين بسرعة عندما تغيرت حدة صوت اللواء سليم ثم أطلت من عينيه الثاقبتين نظرة مهيبة قبل أن يتفوه بعبارات واضحة قد تبدو للتحذير أكثر منها للتوضيح قائلًا:

نحن نعمل كمجموعة ولكن لكل فرد منا دوره الخاص الذي يجب ألا ينحرف عنه مهما كانت الظروف.

فيجيب ماجد: بالطبع هذا ما يشغلنا سيادة اللواء.

بينما ياسين يقول: بالفعل هذا ما علمتنا إياه من قبل سيادة

اللواء، وسوف نلتزم به دائمًا ولكن ما حدث الآن ما هو إلا مشاركة وتبادل أراء كل حسب خبراته العملية وتخصصه العلمي والمهني.

أخبرهم اللواء سليم بأنه يعلم ذلك جيدًا.





وأن الاختلاف في الآراء والتباين الواضح في وجهات النظر لم يزيده إلا طمأنينة، كما أنه لا يجد لهذا التباين سوى معنى واحد، ألا وهو الحرص الشديد في العمل وإصرار كل منهما على تجنب الأخطاء؛ حتى تكلل الجهود المبذولة بالنجاح.

" أنا مش قلقان من اختلافكم في الرأي، بالعكس أنا سعيد جدًا ومطمئن؛ لأن دا معناه إنكم مش عايزين أخطاء من أي نوع، ودي أول خطوة على طريق النجاح "





ثم ينصرف كل منهما إلى عمله قبل أن يقوم اللواء سليم بتمرير معلومات عن تحركات مشبوهة تحيط بأحد ضباط الشرطة المدنية، تبدو أنها محاولة جادة لاغتياله.

رصدت صقور المخابرات العامة مكالمات بين عناصر أجنبية ومصرية مشبوهة خارج البلاد وبعض العناصر التابعة لهم داخل مصر، توصلت من خلالها إلى معلومات مؤكدة عن إعداد تلك العناصر لاغتيال ضباط شرطة، قام اللواء سليم بتمرير المعلومات المتوفرة لديه إلى جهاز الأمن الوطني الذي بدأ بدوره في تتبع خطواتهم.

يا له من فرق يصنعه يومٌ واحد. عندما ذهب الناس للنوم في يوم ممطر شديد البرودة، بينما هناك أناس مازالوا يقومون بواجبهم في حماية الوطن داخليًا وخارجيًا، لا يمنعهم المطر والبرد عن أداء الواجب الوطني والإنساني.





كانت القضية الأكثر أهمية في العاصمة، والحدث الأبرز على الساحة المصرية قبل ساعات هي انتشار قوات الدفاع المدني والإسعاف تحت وقع الأمطار والرياح الشديدة، في محاولة إنقاذ وإن كانت يائسة لمجموعة من المواطنين الذين فقدوا أرواحهم جميعًا بسبب تحطم كامل لحافلتهم الكبيرة التي كانت تقل عددًا ليس بالقليل من عمال أحد المصانع بعد اندفاعها بشكل مفاجئ أمام عجلات القطار؛ نتيجة اصطدام شاحنة بها من الخلف.





هرعت سيارات الدفاع المدني والإسعاف، وقوات الشرطة تحت الأمطار إلى موقع الحادث؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

انتشر أفراد الدفاع المدني والإسعاف في موقع الحادث لإنقاذ المصابين، لكن الحزن قد خيَّم على موقع الحادث سريعًا؛ بسبب مصرع ركاب الحافلة جميعًا، وفقدان الأمل في العثور على ناجين بين الحطام، وانشغل رجال الإسعاف في رفع الجثث، بينما تدفق مياه الأمطار يعوق الحركة، وصوت زخات المطر على الأرض يحدث فوضى عارمة مختلطًا بأصوات الرعد، والرياح التي تمر بين فروع الأشجار، لكن صوتًا آخر يأتي من بين الجثث وحطام الحافلة المنكوبة مصدره أحد أفراد قوات الدفاع المدني

"حد يلحقنا بسرعة في واحد هنا لسه عايش يا جماعة"

هرع فردان من رجال الإسعاف ناحية الصوت في الحال؛ لإسعاف المصاب الوحيد، لكن الحادث تحول بعد لحظات قليلة إلى جريمة خسيسة نَفَّذتها أيادٍ ملطخة بالدماء لعناصر شيطانية، بعد تعرض قوات الإنقاذ بشكل مفاجئ لإطلاق نار كثيف من سيارتي دفع رباعي، لم يفرق بين أفراد الدفاع المدني والإسعاف وبين قوات الشرطة، الذين سارعوا بالرد على المهاجمين عندما

تعالت الأصوات في مسرح الحدث.

" هجوم إرهابي يا افندم ...احنا اتعمل لنا كمين.

ارتفع صوت الضابط في الحال : اتعامل

ثم تحول المكان إلى ساحة قتال، والضابط يطلب الدعم عبر جهاز الإرسال " هجوم إرهابي علينا في موقع الحادث يا افندم والقوة بتتعامل دلوقتي "

اندفعت قوة من القسم نحو سيارة الشرطة خارج القسم في الحال واتجهت صوب موقع الحادث، لكن الشياطين قد انتبهوا لذلك سريعًا بعد سماع أحد الجنود ينادي بصوت جهوري حزين

" إسعاف بسرعة، حضرة الظابط وقع "

يبدو أن المفاجأة أنست صاحب النداء بأن رجال الإسعاف بجواره يتعرضون للرشق بالرصاص.





لاذ المهاجمون بالفرار، بعد سقوط ضابط الشرطة ورجل إسعاف، بينما أصيب ثلاثة من المسعفين بنيران الغدر، لكن حصاد الغدر في تلك الليلة الساخنة رغم برودة الطقس لم يتوقف عند هذا العدد من الضحايا، بل ازداد عدد الشهداء فردًا أخر ، عندما اخترقت إحدى الرصاصات قلب الناجي الوحيد من ركاب الحافلة أثناء حمل المسعفين له.

وجاءت اعترافات قائد الشاحنة بعد القبض عليه مثيرة للدهشة والعجب، بسبب ما وصلت إليه هذه الجماعات من الخسة والندالة؛ حيث اعترف قائد الشاحنة أمام جهات التحقيق بأنه كان ينتوي الفرار وترك شاحنته في طريق القطار ليفتعل أزمة في المكان؛ فتأتي قوات الشرطة ثم يتم اصطياد أفرادها على يد الإرهاب المتربص بالبلاد، لكن حافلة العمال أتت بشكل مفاجئ وسريع لم يكن يتوقعه، ثم توقفت أمام المزلقان فأغلقت الطريق أمام شاحنته، فاضطر عن قصد إلى الاصطدام بها من الخلف، ودفعها في طريق القطار؛ لتنفيذ مخططه الذي أتى من أجله، لكنه لم يستطع الفرار بعد أن علقت شاحنته بين السيارات، فبادر بتركها والركض مسرعًا؛ لينجو بفعلته، لكنه لم يجد مزيدًا من المارة في مكان الحادث ليختبئ بينهم، فالطريق كان خاليًا تمامًا من المترجلين بسبب هطول الأمطار الغزيرة، رآه قائد سيارة ملاكي تبين فيما بعد أن بطل المشهد الحالي رجل بسيط يعمل سائقًا خاصًا لدى أحد المسنين، تواجد بالمكان صدفة، فأخرج هاتفه على الفور وهو يركض، وأبلغ عن الحادث وقت وقوعه

" الحقونا بسرعة الناس بتموت. القطر فرم الأتوبيس والمجرم اللي عملها بيجري دلوقتي في الشارع عايز يهرب"

ثم استمر في مطاردته تحت الأمطار الغزيرة، حتى تمكن من السيطرة عليه وتسليمه للشرطة.

وعندما حلَّ المساء في اليوم التالي كان الوضع قد تغير كثيرًا للمرة الثانية خلال ساعات قليلة؛ بسبب الضربات الأمنية التي نفذتها قوات مشتركة من الجيش والشرطة لأوكار إرهابية ضالعة في هجوم الأمس.



