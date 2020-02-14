بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية ما بين التميز وإخفاء ضوئها

ما يعلو دائما صوت أن الأحقية بمصر تكون للالعاب الجماعيه أو بالأحري التفرد لكرة القدم .. فنجد تسليط الضوء عليها فإن حدث انجاز فيا مرحبا وكأنها النشاط الرياضي الوحيد بمصر وإن أخفقوا يكون الحزن سيد الموقف ولكن ؟!



ماذا عن الكاراتيه ماذا عن التايكوندو ماذا عن السباحه؟ ماذا عن سلاح الشيش ماذا عن المصارعه ؟ ماذا عن مصارعه الذراعين؟ حتي لعبه الكره الريشه التي تحقق بطولات عالميه والبعض يستخف بها ماذا عنها ؟!





أليس مثل تلك الالعاب الفرديه الجميله المهدور حقها دائما ؟ أليس كل تلك الالعاب التي حقق انجازات عالميه ورفعت اسم مصر بالسماء اذا فلماذا نقطع عنها الضوء؟ كل تلك التساؤلات ليس معروفا اجابه واضحه عنها عند قطاع كبير ... وذلك لاننا شعب نشأ وتربي علي حب كره القدم والنظر لتلك الالعاب الفرديه كمجهود شخصي او ذاتي نجاحه ينسب لفرد او لجهاز وليس للقطاع المصري بأكلمه.



وجهه نظر عاريه تماما من الصحه لان نجاح فرد يمثل مصر ويرفع علم بلده الحبيبه ممثلا مصر امام العالم بأجمعه فهذا هو قمه النجاح والتفرد والتميز له وللشعب ولبلده الحبيبه . وحق بلده عليه ان ينير تميزه من اجل ان يرفع اسمها بجميع الالعاب وليس كره القدم فقط.



