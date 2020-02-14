خالد الشناوي يكتب: الطيار والطبال

ما فعله محمد رمضان وبيكا وشطة وبتنجان وقرف اسود ومنيل بستين نيلة في عقول الشباب المغيب واللاهث خلف التقليد الأعمى

ما هو غير انحطاط فني وقيمي وأخلاقي ولطمة على جبين الفن المصري الهادف بصفة خاصة وعلى جبين المجتمع المصري بصفة عامة ورسول شؤم نحو خلق أجيال غير سوية هي من الهيافة بمكان.





بات حتميا وضروريا تحرك الجهات الرقابية والأمنية لوقف هذا الهراء والعبث بعقول وسلوكيات شبابنا المغيب في براثن التقليد الأعمى عمال على بطال.









فهذه المياعة الأخلاقية ليست بفن ولا تعدو غير عامل من عوامل التعرية الفكرية والثقافية وقتلا للقيم والأخلاق في ربوع مجتمعنا المصري الأصيل.









إنه الانحطاط الفكري يا سادة بكل ما تحمله الكلمة من معان والسير نحو المجهول بأقدام وخطى ثابته.









ما فعله الطيار المصري مؤخرا على احد خطوط مصر للطيران بسماحه للمدعو محمد رمضان بدخوله غرفة القيادة أثناء تحليق الطائرة جوا جريمة يعاقب عليها القانون ...

وقد أحسنت الجهة المعنية بالطيران صنعا حينما أوقفت هذا الأول عن العمل نهائيا بأي من خطوط مصر الجوية.









هذا الطيار الذي لم يتحمل مسؤوليته في حماية أرواح العشرات من ركاب الطائرة بفتحه غرفة القيادة على مصراعيها ليلتقط رمضان الصور التذكارية على أشلاء الرفاق لو حدث ما لا نحمد عقباه !

ولبقينا دهرا نبحث عن الصندوق الاسود وهل هناك فعلا اسود من ذلك ؟!









ثم الأغرب من هذا أن نرى ونتابع على صفحات السوشيال ميديا وصلات من الردح بتوسل الطيار بالطبال أن ينقذه من محنته ويمد له يد العون وأن يتوسط له لدى أصحاب القرار....!

إنها الصورة الهلامية التي رسمها لنفسه محمد رمضان ..









طائرات خاصة وعربات فارهة من جيب الشباب الجالس على المقاهي ويشتكي من البطالة وعدم وجود فرص من العمل !









إنها ليست مدعاة للفكاهة بل مدعاة للحزن والألم الذي يعتصر القلب ...





قد يظن البعض أنني هنا قد تحاملت ... و لكن للقارئ أن يضع نفسه على متن تلك الطائرة لو عبثت يد الطبال بأي من أجهزة القيادة بغرفة التحكم وكلها أجهزة حساسة أعلم كيفيتها ...

ماذا كان ستؤول إليه النتيجة المؤلمة؟



