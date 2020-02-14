استمرت 5 ساعات.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع الأحياء

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عددا من أحياء المحافظة، شملت الهرم والعمرانية والطالبية والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور، في جولة استمرت ل 5 ساعات بعد صلاة الجمعة.



