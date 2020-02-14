استمرت 5 ساعات.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع الأحياء

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عددا من أحياء المحافظة، شملت الهرم والعمرانية والطالبية والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور، في جولة استمرت ل 5 ساعات بعد صلاة الجمعة.
وتفقد المحافظ حالة النظافة والاشغالات ونسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بعدد من المحاور والطرق الحيوية التي تقوم حاليا محافظة الجيزة بتطويرها.
وتفقد راشد نسب تنفيذ الأعمال بمشروع تغطية وتطوير ترعة المريوطية موجها بتنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير، ومشددا علي متابعة دورية للأعمال وإزالة أي معوقات تواجه التنفيذ.
كما تفقد المحافظ شوارع سليمان أباظة وميشيل باخوم والصيد وشهاب ومحي الدين أبو العز والثورة وجامعة الدول العربية وأحمد عرابي وشوارع المحولات وترسا ومحور صفط اللبن ومحيط المتحف المصري الكبير وطريق المنصورية.
كما تفقد راشد أعمال التجميل بعدد من الجزر الوسطي وبالحدائق المجاورة لمنزل كوبري 6 أكتوبر بنطاق حي الدقي.
رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش.