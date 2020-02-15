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برلمان

غدا..أفريقية البرلمان تجتمع لعرض خطة وزارة التجارة بشأن دعم مصر للقارة

السبت 15/فبراير/2020 - 06:57 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
تعقد لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعًا الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد 16 فبراير 2020، بقاعة اللواء سامح سيف اليزل، وذلك "لعرض رؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات لدعم توجه مصر لأفريقيا ".

وأكد رضوان، أن النشاط المكثف الذى لعبه البرلمان دعما لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال رئاسه الاتحاد الأفريقى، حيث سعى المجلس على مدار كامل إلى استلهام الوحدة الأفريقية من روح قارتنا العزيزة، عبر التركيز على الحرية والاستقلال السياسى والاجتماعي، وبدافع من التنمية القائمة على الاعتماد على الذات وتقرير مصير الشعوب مع الحكم الديمقراطى ومحوره الإنسان فى المقام الأول.

وأضاف رضوان، فى تصريحات سابقة، أنه لطالما امتدح البرلمان مخرجات مؤتمر نواب العموم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى احتضنته مصر فى الفترة من 20 إلى 23 فبراير، وأكد خلاله الرئيس السيسي، أهمية دور جمعية نواب العموم الأفارقة، فى العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء فى القارة وبناء قدرات أعضائها.

وقال رضوان: “لقد أشرنا إلى استعادة مصر أجواء الريادة المصرية للقارة الأفريقية، بعد الجولة الأفريقية التى قام بها الرئيس السيسى إلى كل من غينيا وكوت ديفوار والسنغال، وتناولنا ما حملته من دلالات سياسية عميقة والمغزى الاستراتيجى من الجولة التى جاءت بعد شهرين فقط من تسلم الرئيس مهمة قيادة مصر لدول أفريقيا، الأمر الذى يؤكد جدية مصر وإدراك قيادتها لمسئوليتها إزاء القارة، وترجمة هذا المسئولية إلى واقع ملموس”.


ولفت رضوان إلى تسليط الضوء على إعداد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى، المبادرة التى قدمها الرئيس السيسى، بعنوان مبادرة “إسكات البنادق”، خلال القمة الإفريقية بأديس أبابا فى فبراير 2019.

وتضمنت المبادرة آليات محددة لإنهاء النزاعات والحروب بالقارة السمراء بحلول عام 2020، بالإضافة إلى تناول توقيع وزارة الخارجية المصرية اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار بعد النزاعات، ونجاح مصر الكبير فى تنظيم الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية، لبحث سبل السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء.

كما نوه رضوان، إلى الدور الهام للبرلمان ولجانه ونوابه دور فى حل الأزمات فى دول الجوار داخل القارة، ومنها ليبيا، حيث استضافت وفود مختلفة لتوحيد رؤى النواب الليبيين حول حل سياسى بقيادة البرلمان الليبى؛ لوضع حد للأزمة التى تمر بها البلاد.

وأكد على ما بذله البرلمان خلال عام 2019 على استعادة روح التقدير الرسمى والشعبى المتبادل بين مصر وأشقائها فى إفريقيا، حيث سعى بمشاركة خبراء متخصصون فى الشأن الأفريقي، إلى رسم إستراتيجية مغايرة للعلاقات المصرية الإفريقية، لا تنحصر فى العلاقات الرسمية فقط.


وشدد علي أنه جرت لأول مرة فى تاريخ الحياة البرلمانية خلال دور الانعقاد الرابع والخامس تدشين زيارات ثنائية على مستوى البرلمانات المصرى والدول الافريقية.

وتولت لجنة الشئون الأفريقية التنسيق لزيارات على مستوى رؤساء البرلمانات فى ٩ دول أفريقية (بروندى ، تنزانيا ، كينيا ، رواندا ، جنوب السودان ، نيجيريا ، جيبوتى ، غانا ، أوغندا).

كما قامت لجنة الشئون الأفريقية بزيارة دولة إثيوبيا، ونيجيريا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى استقبال مجلس النواب المصرى العديد من رؤساء البرلمانات الأفريقية سواء على صعيد اللقاءات الثنائية أو متعددة الأطراف.

وأكد رضوان، على دور المعهد التدريب البرلمانى المصرى نصيب من استضافة العديد من الدورات التدريبية على مستوى أعضاء البرلمانات الأفريقية، وكذلك دورات تدريب للعاملين فى البرلمانات المحلية فى الدول الأفريقية.
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