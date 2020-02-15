التعليم العالي في اسبوع.. مبادرة التعليم العالي للدراسات العليا للمهنيين لـ 2020/2021.. التعاقد مع المصرية للاتصالات لتطوير بنية المعلومات بالجامعات



أمعاء فارغة.. «علوم البحار» يكشف نتيجة تشريح حوت الغردقة

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع لجنة قطاع التعليم التكنولوجي

وزير التعليم العالي يشهد حفل ختام المدارس الصيفية والشتوية

















شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها إطلاق زيارة وزير التعليم العالي للمدرس بكلية التجارة جامعة الاسكندرية بمقر عمله بالجامعة، والذى تعرض لاعتداء آثم من أحد طلاب الكلية على خلفية صدور قرار فصل له لمدة عام إثر تورطه فى واقعة غش.









واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول الإعلان الرابع لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسي 2020/2021 بالتعاون بين الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.









وأوضح التقرير أن برنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين" يتم طبقًا للاتفاقية الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة المركزية للبعثات بالوزارة، والتي تنص على توفير منح دراسية للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنح للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومهمات علمية لما بعد الدكتوراه لمدة 6 أشهر كاملة بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تدريب لمدة فصل دراسي واحد بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى 4 أشهر.









كما تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من د. شوقى سبع القائم بأعمال رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد حول العثور علي حوت نافق بالقرب من شاطئ إحدى القرى السياحية بمنطقة سهل حشيش بالغردقة.









وأشار التقرير إلى تلقى فرع المعهد بالبحر الأحمر بالغردقة، بلاغا من المحميات الطبيعية بالعثور علي حوت نافق بالقرب من شاطئ إحدى القرى السياحية بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، وتم نقل الحوت إلى مقر فرع المعهد بالغردقة، وتشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب النفوق.









وأعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتقديم الخدمات المطلوبة؛ لتطوير البنية المعلوماتية بالجامعات الحكومية للبدء في تعميم استخدام الاختبارات المميكنة بالحاسب الآلي لجميع طلاب الجامعات في كافة التخصصات بالجامعات المصرية لطلاب القطاع الطبي كمرحلة الأولى.









وفي سياق آخر استقبل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، Keiko Miwa المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي،

وأندرياس بلوم مدير الممارسات التعليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوفد المرافق لهما.









وذلك بحضور د. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود. محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة؛ لبحث سبل دعم التعاون بين مصر والبنك الدولي في المجالات التعليمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمقر الوزارة.









ويفتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، مؤتمر التعليم الدولي السادس، من الفترة 18 لـ20 فبراير المقبل، وذلك بحضور الدكتور عمرو سلامة أمين عام الجامعات العربية والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية. وممثل عن هيئة التصنيف الدولية QS والذى سيقدم لوزير التعليم العالى درعا بمناسبة تواجد 22 جامعة مصرية لأول مرة فى تصنيف الجامعات العالمى.





ويناقش المؤتمر آليات التسويق للبرامج الجديدة والمتميزة والدولية المشتركة مع جامعات عالمية، من جامعات مصرية مثل: "القاهرة - عين شمس - حلوان - بنها - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري".





وتسعى الجامعات الجديدة وفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك الجامعات الخاصة والأهلية، إلى مناقشة آليات جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية.









بينما قام د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء اليوم السبت ٨ فبراير بزيارة د.محمود رجب المدرس بكلية التجارة جامعة الاسكندرية بمقر عمله بالجامعة، والذى تعرض لاعتداء آثم من أحد طلاب الكلية على خلفية صدور قرار فصل له لمدة عام إثر تورطه فى واقعة غش بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الماضى.









اطمأن الوزير على صحة عضو هيئة التدريس، وقدم له الشكر والتقدير على القيام بعمله بكل تفان وإخلاص، وأكد له على دعم جموع أعضاء هيئة التدريس وكافة منتسبى المجتمع الأكاديمى له.









كما شهد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاحتفالية التي أقامتها مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات ببرج العرب؛ بمناسبة ختام المدارس الصيفية والشتوية، التى تقام بالمعاهد البحثية والمراكز العلمية والتكنولوجية بالمدينة، لطلاب الكليات العملية بجامعة الإسكندرية، وكذا الاحتفال ببدء العمل بمنظومة المعامل المركزية الجديدة بالمدينة، وذلك بحضور اللواء.محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ود.ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، ود.مها الدملاوى مدير المدينة، ود.ولاء شتا نائب مدير المدينة، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من رؤساء الأقسام والباحثين.









بدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي عن المدينة ومعاهدها وأقسامها والمعامل والمشروعات البحثية في المدينة.