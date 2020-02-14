صلاح الغزالي حرب: التغذية الصحية في مصر أصبحت سبوبة.. فيديو

قال الدكتور صلاح الغزالى حرب، رئيس اللجنة القومية لمكافحة السكر، إن موضوع التخسيس وإنقاص الوزن يتم التعامل معه من خلال بعض الفضائيات بشكل إعلانى وليس علاجيا.





وأوضح "حرب"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق بمقدم برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "البعض يستهدف الربح من وراء المتاجرة بالتخسيس وإنقاص الوزن، وهو الامر الذى يعد خطرا على حياة الناس.





وروى رئيس اللجنة القومية لمكافحة السكر بعض الدول فى شرق آسيا لمكافحة البدانة، قائلا:"في دولة سنغافورة تم منع الإعلان عن وجبات او أغذية تحتوى على سعرات كثيرة، فضلا عن منع تقديم وجبات منخفضة السعرات، وهو الامر الذى يعكس مدى التوعية لحماية المواطنين من اضرار السمنة.

وأشار إلى أن مرض السكر يصيب الشخص بالاكتئاب ويؤدي إلى بتر القدم والفشل الكلوي والإصابة بالعمى في بعض الحالات، واصفا السكر بأنه مرض خبيث يصيب الملايين من الأشخاص.