سموحه 2001 يفوز على مركز شباب العمراوي

فاز فريق سموحة مواليد ٢٠٠١ لكرة القدم النسائية على مركز شباب العمراوي بسبعة مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب مركز شباب طوسون ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة منطقة الإسكندرية لكرة القدم .





سجل أهداف سموحة كلا من روان خالد ثلاث أهداف (هاتريك ) ، جيدا ديرك هدفين و ملك عماد هدفين وبذلك يرتفع رصيد سموحة إلى ٧ نقاط جمعها من الفوز في مبارتين والتعادل فى واحدة .





لعب سموحه بتشكيل مكون من : صبا خالد ، جنا ديرك ، رنا ابراهيم ، جيدا يوسف ، نور مروان ، جنا حليم ،ملك محمود ، جودى علاء ، ملك عماد ، روان خالد ، جيدا ديرك واشترك أثناء المباراة كلا من شروق أحمد ، روفيدا محمد... فرح عجمي .





يتكون الجهاز الفني من : اسماعيل عبد العزيز مدير فنى ، اعتماد فوزى ، شيرين فوزى مدربين ، محمد السيد مدرب حراس المرمى ، سوزان دياب مخطط أحمال، شيماء عبد الصادق إدارى الفريق ،داليا ابو العينين مدير إدارى ، ولاء قطون علاج طبيعي .



