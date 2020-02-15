استجابة برلمانية بتوفير جهاز أشعة مقطعية لمستشفى الأورام بالمنيا

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب علي الاقتراح المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط شمال المنيا، بتوفير جهاز أشعة مقطعية 160 slice توشيبا لمستشفى الأورام بمحافظة المنيا.





وقال "سمير أبو طالب" في بيان له، أن الجهاز الموجود بالمستشفي موديل 4- slice منذ عام 2008 وانه كثير الاعطال ولا يلبي التقدم الصحي وزيادة عدد السكان وان المبلغ المطلوب للجهاز حوالي 5 مليون جنيه ويمكن توفير من صندوق التبرعات او فى الخطة القادمة وان المستشفى هى الوحيدة المتخصصة فى المنيا وان عدد سكان المنيا 6 نسمة.





وأشار عضو مجلس النواب الي أن اللجنة وافقت علي الاقتراح بحضور اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا والدكتور احمد جمال محمود مدير مركز اورام المنيا ولفيف من أعضاء مجلس النواب وتمت الموافقة علي سرعه ادراج الجهاز في الخطة القادمة.



