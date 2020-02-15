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برلمان

استجابة برلمانية بتوفير جهاز أشعة مقطعية لمستشفى الأورام بالمنيا

السبت 15/فبراير/2020 - 02:57 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب علي الاقتراح  المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط  شمال المنيا، بتوفير جهاز أشعة مقطعية 160 slice توشيبا لمستشفى الأورام بمحافظة المنيا.

وقال "سمير أبو طالب" في بيان له، أن الجهاز الموجود بالمستشفي موديل 4- slice  منذ عام 2008 وانه كثير الاعطال  ولا يلبي التقدم الصحي وزيادة عدد السكان وان المبلغ المطلوب للجهاز حوالي 5  مليون جنيه ويمكن توفير من صندوق التبرعات او فى الخطة القادمة وان المستشفى هى الوحيدة المتخصصة فى المنيا وان عدد سكان المنيا 6 نسمة.

وأشار عضو مجلس النواب الي أن اللجنة وافقت علي الاقتراح بحضور اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا والدكتور احمد جمال محمود مدير مركز اورام المنيا ولفيف من أعضاء مجلس النواب وتمت الموافقة علي سرعه ادراج الجهاز في الخطة القادمة.

جدير بالذكر انه تمت الموافقة علي احلال وتجديد مستشفي الرمد بمركز سمالوط، إضافة الي الموافقة علي إنشاء جناح جديد إضافي بمستشفى القلب والصدر بمحافظة المنيا علي مساحة ٤٠٠ متر. 
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