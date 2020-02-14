ريموت حياتك.. ساندي تشعل استاد القاهرة في حفل عيد الحب

أشعلت المطربة ساندي، فقرتها الغنائية، بالحفل الكبير الذي تم تقديمه باستاد القاهرة مساء اليوم الجمعة 14 فبراير، بمناسبة عيد الحب، بحضور الآلاف من الجمهور.





قدمت ساندي خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيها بدأتها بـ «ريموت حياتك»، ثم تبعتها بباقة أخرى، مثل: « حلو جدا، زي التمثال، احلى بنت»، وغيرها من الأغاني.





من جهة أخرى، طرحت الفنانة ساندي، فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل أسم "طبع الشتا"، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب"، وهي أغنية ضمن أغاني ألبوم "إتنين في واحدة".





وتقول كلمات الأغنية: "طبع الشتا بيعلم القلب الحنين ... بيعلمك تشتاق لناس مش موجودين .. بيعرفك إن اللي منك دول جماد ... بيبانوا مرة في مرة بمرور السنين .. وأنا رغم إن في ناس كتير زاحمين حياتي ... البعد عنهم يعتبر كان رد كافي .. عودت نفسي ماعيش غير للي يعيشولي ... أنا أولى بيا وقلبي رغم البرد دافي".





أغنية "طبع الشتا" كلمات سلمى رشيد، والحان هيثم نبيل، وتوزيع الموزع الموسيقي كريم عبدالوهاب.