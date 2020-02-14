غدا.. ثاني جلسات محاكمة كمساري قطار طنطا في قضية ضحية التذكرة

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طنطا، غدا السبت، ثاني جلسات محاكمة كمساري القطار رقم 934 " الإسكندرية – الأقصر"، في قضية مقتل شخص وإصابة آخر بعد إجبارهما على القفز من القطار بمنطقة دفرة بطنطا، بسبب ثمن تذكرة الركوب.





وكانت هيئة الدفاع بالحق المدني عن المجني عليهما " المتوفى والمصاب" ضحايا ثمن تذكرة قطار طنطا، طلبت خلال أولى جلسات المحاكمة بمحكمة جنايات طنطا تعديل القيد والوصف وتوجيه تهمة القتل العمد للمتهم، بدلا من التهمة الموجه له من قبل النيابة جرح أفضى إلى موت، كما طالبت هيئة الدفاع بتعويض مدني مؤقت قيمته مليون جنيه، من المتهم ووزير النقل ورئيس هيئة سكك الحديد بحكم إنهما مسئولين مسئولية مباشرة عن الحقوق المدنية، وتم تأجيل الجلسة الأولى للموعد سابق الذكر، وذلك لتنفيذ طلبات دفاع الضحية والمصاب.





وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة، المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام، كمسري القطار رقم، 934، الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة آخر، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ونسبت التحقيقات للمتهم، اتهامات جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي.





تعود الواقعة عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم ٩٣٤، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، على إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.



