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برلمان

بعد موافقة النواب.. برلماني يكشف فوائد قانون الكيانات الإرهابية

السبت 15/فبراير/2020 - 04:57 ص
قانون الكيانات الإرهابية
قانون الكيانات الإرهابية
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أحمد أيمن
أكد النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، على أهمية الخطوة التي اتخذها مجلس النواب بالموافقة مبدئيا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، من حيث المبدأ.

وقال "أسماعيل" في بيان له، أن قانون الكيانات الإرهابية هام و يأتي فى وقت حرج للغاية، حيث يكثر آلاف الإرهابيين داخل ليبيا المجاورة لمصر، كما يعاود بعض الخونة من الإرهابيين التعرض للقوات الأمنية والقوات المسلحة في سيناء.

وأشار النائب الي أن الإرهاب لا ينتمى إلى حضارة ولا ينسب إلى دين ولا يعرف ولاءً لنظام، بل من صناعة عقول شريرة مملوءة بالحقد على الإنسانية ومشحونة بالرغبة العمياء والقتل والتدمير فهو يختار ضحاياه من الأبرياء والمطمئنين دون تمييز بين طفل أو رجل أو امرأة أو شاب أو كهل أو مسلم أو غير مسلم.

وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة الاستمرار في التصدي لهذه الجماعات الضالة الارهابية وتحجيم حركتها، لافتا الى أن الارهاب كان السبب في خراب العديد من الدول ولا يزال.
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