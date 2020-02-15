اليوم.. أول أيام عمل مجمع تراخيص القاهرة الجديدة

استكمالًا لتطوير المنظومة المرورية والتيسير على المواطنين، افتتح اليوم قيادات أمنية مجمع تراخيص القاهرة الجديدة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم السبت.





وكان قد تقرر نقل وحدات تراخيص المركبات (وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة، وحدة تراخيص مدينة نصر، وحدة تراخيص مصر الجديدة) إلى مجمع تراخيص القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، حيث إن المجمع بالكامل مراقب بكاميرات تليفزيونية حديثة لمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين.







تم افتتاحه منذ يومين، وبدأ العمل بالفعل بالمجمع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت للتسيير على المواطنين وتقديم خدمة نموذجية.





على أن تكون مواعيد بدء العمل بمجمع التراخيص (من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م) طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس حتى الساعة 3م والجمعة راحة أسبوعية.

وتيسيرًا على المواطنين فقد تم بناء المجمع الجديد على ثلاثة طوابق يخصص الطابق الأول لوحدة تراخيص مركبات مرور القاهرة الجديدة، والطابق الثانى لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر، والطابق الثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة.





ويتم إدارة العمل به من خلال 20 شباكاً بكل وحدة، بالإضافة لنظام "الكيو سيستم" المُرقم حيث يتم استقبال الجماهير من خلال وحدة الاستعلامات بكل طابق ويقوم المواطن بسحب رقم إلكترونى يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، مع مراعاة تخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.





ويضم المجمع أيضًا شبابيك لنيابات المرور المختصة فى ذات الصالة المخصصة لاستقبال المواطنين بكل وحدة، كما تم تجهيز المجمع بصالات كبيرة بكل طابق لاستقبال المواطنين تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية، وكذا كافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع .



