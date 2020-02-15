AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. أول أيام عمل مجمع تراخيص القاهرة الجديدة

السبت 15/فبراير/2020 - 08:01 ص
مجمع تراخيص القاهرة
مجمع تراخيص القاهرة الجديدة
Advertisements
كتب محمد صبري
استكمالًا لتطوير المنظومة المرورية والتيسير على المواطنين، افتتح اليوم قيادات أمنية مجمع تراخيص القاهرة الجديدة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم السبت.

وكان قد تقرر نقل وحدات تراخيص المركبات (وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة، وحدة تراخيص مدينة نصر، وحدة تراخيص مصر الجديدة) إلى مجمع تراخيص القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، حيث إن المجمع بالكامل مراقب بكاميرات تليفزيونية حديثة لمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين.

تم افتتاحه منذ يومين، وبدأ العمل بالفعل بالمجمع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت للتسيير على المواطنين وتقديم خدمة نموذجية.

على أن تكون مواعيد بدء العمل بمجمع التراخيص (من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م) طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس حتى الساعة 3م والجمعة راحة أسبوعية.
  
وتيسيرًا على المواطنين فقد تم بناء المجمع الجديد على ثلاثة طوابق يخصص الطابق الأول لوحدة تراخيص مركبات مرور القاهرة الجديدة، والطابق الثانى لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر، والطابق الثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة.

 ويتم إدارة العمل به من خلال 20 شباكاً بكل وحدة، بالإضافة لنظام "الكيو سيستم" المُرقم حيث يتم استقبال الجماهير من خلال وحدة الاستعلامات بكل طابق ويقوم المواطن بسحب رقم إلكترونى يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، مع مراعاة تخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

 ويضم المجمع أيضًا شبابيك لنيابات المرور المختصة فى ذات الصالة المخصصة لاستقبال المواطنين بكل وحدة، كما تم تجهيز المجمع بصالات كبيرة بكل طابق لاستقبال المواطنين تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية، وكذا كافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع .

جاء ذلك استمرارًا لتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020م، واستكمالًا لتطوير المنظومة المرورية.  
اليوم.. أول أيام عمل مجمع تراخيص القاهرة الجديدة
اليوم.. أول أيام عمل مجمع تراخيص القاهرة الجديدة
اليوم.. أول أيام عمل مجمع تراخيص القاهرة الجديدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. وحدة تراخيص سيارات القاهرة الجديدة بعد افتتاحها

بتكلفة 4.9 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد يفتتح وحدة تراخيص المرور بالخارجة

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد اللمسات النهائية للمبنى الرئيسى لمجمع تراخيص القاهرة الجديدة

شاهد.. افتتاح مجمع وحدة تراخيص السيارات بـ القاهرة الجديدة

بالخرائط.. مكان جديد لتراخيص 3 وحدات مرورية بينهم مدينة نصر ومصر الجديدة

عاجل.. رسالة مهمة لمالكي رخص مرور مصر الجديدة ومدينة نصر

ترشيحاتنا

برشلونة ضد خيتافي .. البلوجرانا يسعى لمطاردة ريال مدريد على الصدارة

حبيب امبارح وحبيب دلوقتي.. رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها مع زوجها الراحل

المرور: غلق 3 طرق رئيسية بسبب الشبورة

الرفق بين الجواز السري والعرفي .. شيخ الأزهر يجيب

محدش له كلمه عليا.. بوسى: ضربت شقيقى بإزازة

سجود السهو.. تعرف على ما يقال فيه وحكم من نسيه؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب من الخيال.. امرأة تعثر على شريط كاسيت سقط منها في البحر قبل 25 سنة

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

تحت التهديد.. فتاة تطلب من خطيبها هدايا غريبة بـ51 ألف جنيه في الفلانتين