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رياضة

أول تعليق من أشرف بن شرقي بعد الفوز بالسوبر الإفريقي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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عمر سلامة
وجه أشرف بنشرقي، نجم الزمالك، تهنئة خاصة لزملائه، بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي، على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة في استاد الغرافة بقطر.

وقال بن شرقى في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: "بذلنا مجهودا كبيرا، وأبارك لجماهير الزمالك، والسوبر الأفريقي سيكون فاتحة خير لاستكمال المنافسة على بقية البطولات".

وأضاف: "اللاعبون الكبار عادة ما تظهر إمكانياتهم ومعدنهم في المواجهات الحاسمة، أشكر زملائي على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل التتويج باللقب".

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 - 1.
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