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توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 15/2/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

السبت 15/فبراير/2020 - 12:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم  السبت 15 فبراير 2020 ، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماجى فرح عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

برج الحمل

مهنيًا: تكشف الأسرار فما عليك سوى التحقق من صحة المعلومات التي تملكها قبل بدء التنفيذ، واستشارة من هم أكبر منك للوقوف على آرائهم
عاطفيًا: حسّن صورتك ولا تعرّض سمعتك للتراجع، بل كن نشيطًا وأظهر اهتمامًا اكبر بالشريك فهو الوحيد الذي يقف قربك حين تلم بك المصاعب
صحيًا: ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة، إذا ترافقت مع حمية مدروسة ومنتظمة


برج الثور:

مهنيًا: أخبار سارّة تعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة ،وتدرس جميع الاحتمالات
عاطفيًا: المجال العاطفي يشغل كل تفكيرك هذا اليوم وتحاول أن تبذل كل جهد لإنجاح العلاقة الجديدة الناشئة على أمل الوصول إلى خاتمة سعيدة
صحيًا: كثرة الضغوط تعرّض صحتك للخطر، البحث عن الراحة هو الحل الأنسب لذلك

برج الجوزاء:

مهنيًا: حالتك النفسية مشوّشة وهي تؤثر سلبًا في عملك، فتشعر بالملل والفشل، فسارع إلى معالجة الأمر قد فوات الأوان و تدخل فى دوامة الفشل
عاطفيًا: قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن مستعدًا لذلك وصارحه بكل ما تود قوله له لتكون الأمور واضحة
صحيًا: تشعر بنوع من القلق يحرمك النوم ويبقيك في حال من التوتر نتيجة الضغوط التي تواجهك

برج السرطان:

مهنيًا: تتمتّع بطاقة كبيرة على المثابرة والمتابعة من دون كلل او ملل، ولن تتردّد في الإبكار الى عملك إذا وجدت أنّ الامر يتطلّب ذلك
عاطفيًا: تشتد حدة النقاش بينك وبين الشريك بسبب بعض المشاكل المالية فحاول ان تجد مخرجًا من الأوضاع المادية السيئة فكن حذر يا عزيزي
صحيًا: معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية

برج الأسد:

مهنيًا: تدفعك الانفعالات نحو الهاوية، فتمالك نفسك ولا تعرّض استقرارك الشخصي والمهني للخطر واطلب النصيحة ، وحاول أن تدرس أوضاعك المالية جيدا
عاطفيًا: يجب اتباع خطوات مختلفة عن السابق تجاه الشريك، والقرار بين يديك لتحديد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية معه
صحيًا: الإهمال المتعمّد للصحة ينعكس سلبًا ويتسبب بمضاعفات خطرة أحيانًا فكن حذرا يا عزيزي الأسد

برج العذراء:

مهنيًا: يوم مليء بالتشويق على الصعيد المهني، وقد يكون الأمر رائعًا، لكن اتخذ الحيطة والحذر وكن واعيًا لكل المستجدات، تتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك 
عاطفيًا: تلتقي مصادفة الشخص الذي يحرّك مشاعرك  وبإمكانه تحقيق أحلامك ورغبتك في الارتباط والاستقرار نهائيًا
صحيًا: لا تكلّف نفسك العمل أكثر من طاقتك على التحمّل، فالجسم يحتاج إلى الراحة

برج الميزان:

مهنيًا: تواجهك خيبة أمل من شخص كنت تضع كامل ثقتك به، قد يزعجك هذا الأمر فترة، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك
عاطفيًا: تخطّط على مستوى تطوير علاقتك العاطفية وتحسين أوضاعك باتجاه المزيد من التعبير عن المشاعر والبحث عن الاستقرار
صحيًا: قد تصاب بنوع من الحساسية نادر لكن العلاج يكون فعالًا إنما يتطلب منك الوقاية

برج العقرب:

مهنيًا: حاذر لأنك تميل إلى المشاكسة والمواجهة وطرح التحديات في كل المجالات حتى مع الزملاء والعاملين معك
عاطفيًا: الأوضاع العاطفية تبقى جيدة لا بل ممتازة، لقاء عذب جدًّا مع شخص ينال إعجابك ويخطف تفكيرك ويشتت أفكارك
صحيًا: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد، وتكون محط إعجاب الجميع

برج القوس:                   

مهنيًا: يخف الوهج كما المناكفات، وتدور أحاديث سريّة بين الزملاء ابتداءً من اليوم بغية مساعدتك للتخلص من الورطة التي أنت فيها
عاطفيًا: يميل الجو إلى التردّد والتحفّظ وتختلط عليك الأمور الشخصية كما العائلية وتحتار في أمرك، وحاول أن توازن بين العائلة والشريك
صحيًا: انتبه لصحتك وسلامتك ولا تهمل أي عارض أو طارئ صحي ينتابك وحاول ان تعالجه قبل تفاقم الأمر


برج الجدي:

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن شراكة جديدة تولد أو تُفسخ أخرى بسبب خلاف قوي زعزع أركان الثقة في المجال المهني، بالمقابل حاول ان تستفيد من التجربة

عاطفيًا: قد تجد الحب إذا كنت وحيدًا او منفصلا وتنعم بأوقات ممتعة مع الحبيب إذا كنت مرتبطًا، لكن حذار أصحاب النيات المبيتة
صحيًا: الابتعاد عن المأكولات الغنية بالدهنيات والنشويات يبقي صحتك سليمة، إذا ترافق ذلك مع تمارين رياضية يومية


برج الدلو:

مهنيًا: قد تجد أحيانًا أنّ الآخرين يعتمدون عليك كثيرًا، لذا، يستحسن أن تكون على مستوى طموحاتهم وخصوصًا أنك تملك الإمكانات
عاطفيًا: تواصل مع الشريك لأنّ نجمك سيلمع ويسطع وسيساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيرًا وكادت تدمر كل ما بينته
صحيًا: أكثر من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة لتعويض النقص وإلا أصيب جسمك بالجفاف

برج الحوت:

مهنيًا: قد تقلق أو تستاء بسبب عطل أو غيره أو ربما بشان مسألة مهمة، ابتعد عن الأجواء المتشنجة والسلبية ويناسبك العمل الإفرادي في هذا اليوم
عاطفيًا: تتاح للشريك فرصة إيجابية،سانده فيها كما ساعدك في الماضي وبهذا تبادله المعروف وتشعره بأنك مهتم بكل ما يعرض عليه
صحيًا: المشي ساعة صباحًا وساعة مساء مفيد جدًا ويعمل على التخلص من الوزن الزائد

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